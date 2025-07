Saiba quem Rossi vê como algoz de Márquez na MotoGP

Hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez está próximo de mais um título em 2025. Com 307 pontos, o espanhol tem uma vantagem de 68 pontos sobre o irmão, Álex Márquez, e 126 sobre Pecco Bagnaia, terceiro colocado. De acordo com Carlo Pernat, ex-chefe da Aprilia e empresário de diversos pilotos no grid, o heptacampeão Valentino Rossi vê um dos pilotos da KTM como possibilidade para impedir mais um título de Márquez.

Segundo Pernat, Pedro Acosta, atualmente oitavo colocado no campeonato de pilotos, seria o algoz de Márquez na opinião de Rossi. Porém, há uma complicação na lógica do ex-chefe da Aprilia: o atual contrato de Acosta com a KTM, que expira no final de 2026.

“O contrato dele não é exatamente daqueles fáceis de romper”, disse Pernat à publicação esportiva italiana MOW. "Teremos que entender o que a KTM fará no futuro imediato, porque há realmente um grande emaranhado de situações por lá".

Pernat continua, dizendo que o piloto espanhol trocaria de equipe sem pensar duas vezes: "Pedro Acosta certamente faria qualquer coisa para correr com uma Ducati. E, com a mesma certeza, tanto a Ducati quanto Valentino Rossi o receberiam de braços abertos".

"Acho que o Vale vê em Pedro Acosta o que Marc Márquez foi para ele: o jovem adversário que impedirá o grande campeão de conquistar dez títulos", finalizou.

GUTO NEJAIM e FAUSTO MACIEIRA: Márquez x Valentino, MANIAS da DUPLA, 'causos' e MUITA RESENHA!

PÓDIO CAST traz GUTO NEJAIM para um REENCONTRO HISTÓRICO com FAUSTO MACIEIRA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!