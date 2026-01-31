MotoGP: Aleix Espargaró é o mais rápido no último dia de shakedown; Moreira é sexto

A primeira sessão de pré-temporada da MotoGP de 2026 já terminou. O circuito de Sepang recebeu neste sábado (31) o terceiro e último dia de shakedown, teste reservado a pilotos de teste, estreantes e marcas que estão na faixa D do sistema de concessões (neste caso, apenas a Yamaha).

Se no primeiro dia de testes em pista foi Aleix Espargaró quem dominou a tabela de tempos, com 1min58s091, e no segundo, em que já apareceram as Yamaha, Jack Miller marcou 1min57s908, no terceiro dia foi novamente o mais velho dos Espargaró que deu tudo para liderar a classificação, com tempos claramente melhores do que os das sessões anteriores.

O piloto da Honda, que já está testando novidades aerodinâmicas que os titulares irão experimentar no teste coletivo dentro de alguns dias, marcou 1min57s173, quase um segundo mais rápido do que na quinta-feira. Para contextualizar, esse tempo teria sido suficiente para ficar em quarto lugar no grid de largada do GP da Malásia de 2025.

O #41 superou seu irmão, Pol Espargaró, por 0,126s que marcou um melhor tempo de 1min57s299 pela manhã. O piloto da KTM também continuou rodando com uma moto quase toda preta, indicando que estava incorporando várias atualizações na carenagem da RC16.

Ao contrário do ano passado, quando se destacaram mais, a Yamaha ficou mais escondida em termos de tempos, tendo em conta que, nesta ocasião, continuam a descobrir o novo motor V4. Fabio Quartararo terminou em terceiro, com 1min57s690, a 517 milésimos da liderança. "El Diablo" não teve dificuldade em quebrar a barreira dos 1min58s, rodando até os últimos minutos, e isso foi suficiente para vencer Alex Rins, que foi outro dos que melhorou na parte final (1min57s892, a 0,719 segundos) e Jack Miller (1min58s094, a 921 milésimos).

A grande novidade está na sexta posição. O melhor dos novatos não foi Toprak Razgatlioglu, mas Diogo Moreira. O brasileiro da equipe LCR deu um passo à frente no final do shakedown: passou de 1min59s930 no dia anterior para 1min58s338 hoje, uma melhora de mais de um segundo e meio.

A sétima posição ficou com Dani Pedrosa, a pouco mais de um décimo do #11 (1min58s464), também tentando tirar o máximo proveito das mudanças na KTM. E Razgatlioglu, que está impressionando em Sepang por sua progressão, teve um desempenho mais moderado no último dia de testes, ficando em oitavo com 1min58s465, quase quatro décimos mais rápido que na sexta-feira (quando parou o cronômetro em 1min58s805).

Michele Pirro apareceu em nono lugar com a Ducati. O italiano, que testou desde o primeiro dia a nova carenagem da Desmosedici GP26, sofreu uma queda sem consequências físicas, como já havia acontecido no segundo dia do shakedown, na curva 14. Apesar disso, ele não demorou a voltar aos boxes e, no final do treino, melhorou para 1min58s899.

Lorenzo Savadori fez 1min58s948 e também incorporou novidades aerodinâmicas na RS-GP, tendo em vista que terá que substituir Jorge Martín, que perderá o teste de Sepang para tentar chegar 100% na Tailândia. A tabela de tempos foi fechada por Mika Kallio, que hoje ficou a menos de 5 segundos da liderança, presumivelmente sem testar nesta ocasião a KTM de MotoGP 2027, com 1min59s807.

Classificação e tempos do terceiro dia do Shakedown de Sepang da MotoGP

Posição Piloto Equipe Tempo 1. Aleix Espargaró Equipe de Testes da Honda 1:57.173 2. Pol Espargaró Red Bull KTM Factory Racing 1:57.299 (+0.126) 3. Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 1:57.690 (+0.517) 4. Alex Rins Yamaha Factory Racing 1:57.892 (+0.719) 5. Jack Miller Prima Pramac Yamaha 1:58.094 (+0.921) 6. Diogo Moreira LCR Team 1:58.338 (+1.165) 7. Dani Pedrosa Red Bull KTM Factory Racing 1:58.464 (+1.291) 8. Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha 1:58.465 (+1.292) 9. Michele Pirro Ducati Lenovo Team 1:58.899 (+1.726) 10. Lorenzo Savadori Aprilia Racing 1:58.948 (+1.775) 11. Mika Kallio Red Bull KTM Factory Racing 1:59.807 (+2.634) 12. Pilotos de teste da Yamaha Yamaha Factory Racing 2:00.162 (+2.989)

