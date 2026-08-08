Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Indy: Rosenqvist crava pole em Portland 0s018 à frente de Palou; Collet é 24º

Indy
Portland
Indy: Rosenqvist crava pole em Portland 0s018 à frente de Palou; Collet é 24º

MotoGP - Moreira avalia 10º lugar na sprint de Silverstone: "Achei meu ritmo"

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP - Moreira avalia 10º lugar na sprint de Silverstone: "Achei meu ritmo"

MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha

Stock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul

Stock Car
Santa Cruz do Sul
Stock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul

F1: Ex-engenheiro da Ferrari revela que equipe compara Hamilton a Schumacher

Fórmula 1
F1: Ex-engenheiro da Ferrari revela que equipe compara Hamilton a Schumacher

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao domingo do GP da Grã-Bretanha

Com futuro incerto na MotoGP, Miller indica novo caminho com Yamaha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
Com futuro incerto na MotoGP, Miller indica novo caminho com Yamaha

Smith vence corrida 1 da Bagger World Cup em Silverstone; Granado é 3º e mantém liderança

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
Smith vence corrida 1 da Bagger World Cup em Silverstone; Granado é 3º e mantém liderança
Relato da corrida
MotoGP GP da Grã-Bretanha

Smith vence corrida 1 da Bagger World Cup em Silverstone; Granado é 3º e mantém liderança

Com a queda de Gutiérrez, Granado sai do sábado com 10 pontos de vantagem para o novo vice-líder, McDonald

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
A home hero front row in Silverstone’s Qualifying

A Harley-Davidson Bagger World Cup fechou o sábado em Silverstone com uma primeira prova movimentada. O britânico Bradley Smith ficou com a vitória, à frente de Archie McDonald e de Eric Granado, que segue na liderança do campeonato, tendo 10 pontos de vantagem para o australiano.

Leia também:
 

McDonald largou bem e conseguiu manter a liderança, com Gutiérrez em segundo, enquanto Granado subiu de quinto para quarto, tentando se aproximar da disputa do top 3. Antes mesmo do fim da primeira volta, de um total de sete, Gutiérrez errou e embarrigou a curva, caindo para terceiro e passando a ser pressionado por Granado. 

Ao final da primeira volta, Smith era o líder, com McDonald à frente de Gutiérrez, Granado e Iannone, em um pelotão bastante compacto.

 

Para mexer com o campeonato, Óscar Gutiérrez, vice-líder do Mundial, foi ao chão na terceira volta da corrida, enquanto estava em segundo na prova. Isso deixou Smith na ponta, com McDonald em segundo e Granado agora em terceiro.

Na metade da prova, Granado encontrou o vácuo na reta para ultrapassar McDonald e subir para segundo, iniciando a caça a Smith. Na quinta volta, a diferença entre eles variava entre 0s1 e 0s2, mas com o australiano na cola dos dois, conseguindo dar o troco contra o brasileiro.

 

No final, Bradley Smith garantiu a vitória na corrida 1, com Archie McDonald em segundo e Eric Granado em terceiro, resultado que deixa o brasileiro ainda na liderança do campeonato. Andrea Iannone foi o quarto, segurando Jordí Torres em quinto até o fim.

Com os resultados do sábado, Granado chega a 127 pontos contra 117 do novo vice-líder, McDonald, enquanto Gutiérrez cai para terceiro com 115. Iannone é o quarto, mas já mais distante, com 87.

A Bagger World Cup encerra sua passagem por Silverstone no domingo. Ao meio-dia acontece a segunda corrida da quarta etapa da temporada 2026. A transmissão é da ESPN e do Disney+.

Confira o resultado da corrida 1 da Bagger em Silverstone:

POS NR piloto diferença equipe
1 38 BRADLEY SMITH 15:10.265 PARKINGO TEAM
2 69 ARCHIE MCDONALD +0.112 JOE RASCAL RACING
3 51 ERIC GRANADO +0.724 JOE RASCAL RACING
4 29 ANDREA IANNONE +2.433 NITI RACING
5 81 JORDI TORRES +2.578 JOE RASCAL RACING
6 2 MAXWELL TOTH +11.113 SADDLEMEN RACING
7 85 JAKE LEWIS +16.718 SADDLEMEN RACING
8 10 TRAVIS WYMAN +29.887 SADDLEMEN RACING
9 27 FILIPPO ROVELLI +32.417 PARKINGO TEAM
10 99 ÓSCAR GUTIÉRREZ +45.001 NITI RACING

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Martín vence a sprint de Silverstone com tranquilidade; Moreira é 10º
Próximo artigo Com futuro incerto na MotoGP, Miller indica novo caminho com Yamaha

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

MotoGP: Martín vence a sprint de Silverstone com tranquilidade; Moreira é 10º

MotoGP
MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Martín vence a sprint de Silverstone com tranquilidade; Moreira é 10º

McDonald faz a pole da Bagger World Cup em Silverstone; Granado cai e é 5º

MotoGP
MotoGP
GP da Grã-Bretanha
McDonald faz a pole da Bagger World Cup em Silverstone; Granado cai e é 5º

MotoGP: Martín faz a pole e comanda domínio da Aprilia no quali em Silverstone; Moreira é 14º

MotoGP
MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Martín faz a pole e comanda domínio da Aprilia no quali em Silverstone; Moreira é 14º

Últimas notícias

Indy: Rosenqvist crava pole em Portland 0s018 à frente de Palou; Collet é 24º

Indy
Portland
Indy: Rosenqvist crava pole em Portland 0s018 à frente de Palou; Collet é 24º

MotoGP - Moreira avalia 10º lugar na sprint de Silverstone: "Achei meu ritmo"

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP - Moreira avalia 10º lugar na sprint de Silverstone: "Achei meu ritmo"

MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha

MotoGP
GP da Grã-Bretanha
MotoGP: Bezzecchi admite preocupação com dores para GP da Grã-Bretanha

Stock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul

Stock Car
Santa Cruz do Sul
Stock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul