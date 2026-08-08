Smith vence corrida 1 da Bagger World Cup em Silverstone; Granado é 3º e mantém liderança
Com a queda de Gutiérrez, Granado sai do sábado com 10 pontos de vantagem para o novo vice-líder, McDonald
A Harley-Davidson Bagger World Cup fechou o sábado em Silverstone com uma primeira prova movimentada. O britânico Bradley Smith ficou com a vitória, à frente de Archie McDonald e de Eric Granado, que segue na liderança do campeonato, tendo 10 pontos de vantagem para o australiano.
McDonald largou bem e conseguiu manter a liderança, com Gutiérrez em segundo, enquanto Granado subiu de quinto para quarto, tentando se aproximar da disputa do top 3. Antes mesmo do fim da primeira volta, de um total de sete, Gutiérrez errou e embarrigou a curva, caindo para terceiro e passando a ser pressionado por Granado.
Ao final da primeira volta, Smith era o líder, com McDonald à frente de Gutiérrez, Granado e Iannone, em um pelotão bastante compacto.
Para mexer com o campeonato, Óscar Gutiérrez, vice-líder do Mundial, foi ao chão na terceira volta da corrida, enquanto estava em segundo na prova. Isso deixou Smith na ponta, com McDonald em segundo e Granado agora em terceiro.
Na metade da prova, Granado encontrou o vácuo na reta para ultrapassar McDonald e subir para segundo, iniciando a caça a Smith. Na quinta volta, a diferença entre eles variava entre 0s1 e 0s2, mas com o australiano na cola dos dois, conseguindo dar o troco contra o brasileiro.
No final, Bradley Smith garantiu a vitória na corrida 1, com Archie McDonald em segundo e Eric Granado em terceiro, resultado que deixa o brasileiro ainda na liderança do campeonato. Andrea Iannone foi o quarto, segurando Jordí Torres em quinto até o fim.
Com os resultados do sábado, Granado chega a 127 pontos contra 117 do novo vice-líder, McDonald, enquanto Gutiérrez cai para terceiro com 115. Iannone é o quarto, mas já mais distante, com 87.
A Bagger World Cup encerra sua passagem por Silverstone no domingo. Ao meio-dia acontece a segunda corrida da quarta etapa da temporada 2026. A transmissão é da ESPN e do Disney+.
Confira o resultado da corrida 1 da Bagger em Silverstone:
|POS
|NR
|piloto
|diferença
|equipe
|1
|38
|BRADLEY SMITH
|15:10.265
|PARKINGO TEAM
|2
|69
|ARCHIE MCDONALD
|+0.112
|JOE RASCAL RACING
|3
|51
|ERIC GRANADO
|+0.724
|JOE RASCAL RACING
|4
|29
|ANDREA IANNONE
|+2.433
|NITI RACING
|5
|81
|JORDI TORRES
|+2.578
|JOE RASCAL RACING
|6
|2
|MAXWELL TOTH
|+11.113
|SADDLEMEN RACING
|7
|85
|JAKE LEWIS
|+16.718
|SADDLEMEN RACING
|8
|10
|TRAVIS WYMAN
|+29.887
|SADDLEMEN RACING
|9
|27
|FILIPPO ROVELLI
|+32.417
|PARKINGO TEAM
|10
|99
|ÓSCAR GUTIÉRREZ
|+45.001
|NITI RACING
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