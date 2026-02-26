A temporada 2026 da MotoGP está prestes a começar, e podemos estar a caminho de um momento histórico. Mais uma vez, Marc Márquez está no centro das atenções. Após o título de 2025, o espanhol segue sendo o favorito para levantar o troféu e, além do Mundial, ele tem vários recordes importantes em sua mira.

Graças ao seu sucesso até agora, Márquez já é uma das figuras mais influentes da história da MotoGP. Com sua mudança para uma Ducati de ponta – primeiro na Gresini e depois na equipe de fábrica – suas marcas iniciais melhoraram ainda mais.

Se a temporada transcorrer normalmente, não só outro título é realista, mas também um aumento significativo na classificação histórica do esporte a motor. Mais um Mundial fortaleceria ainda mais seu legado e aumentaria a diferença para muitos campeões da geração mais jovem. Aqui está uma visão geral de alguns recordes que Márquez pode quebrar ou ampliar em 2026 e por que esta temporada pode ser memorável.

A lista de títulos mundiais

É particularmente interessante observar a classificação geral da história do campeonato. Giacomo Agostini ainda lidera a lista de pilotos com mais títulos entre todas as categorias, seguido por Ángel Nieto. Logo atrás deles está um grupo de múltiplos campeões mundiais.

Com seu nono título mundial na última temporada, Marc Márquez igualou seu arquirrival Valentino Rossi, entre outros. Cada título adicional para o espanhol remodelaria ainda mais este ranking e reacenderia o debate sempre presente (e talvez fútil) sobre quem são os maiores pilotos de todos os tempos.

Pilotos com mais campeonatos mundiais (todas as categorias):

Giacomo Agostini (15) Ángel Nieto (13) Marc Márquez (9) Valentino Rossi (9) Mike Hailwood (9) Carlo Ubbiali (9)

Chance de quebrar o recorde da categoria principal (MotoGP/500cc)

Marc Márquez, Ducati Team Foto: Lillian Suwanrumpha / AFP via Getty Images

O ranking de títulos na categoria principal tem um prestígio especial. Nas estatísticas combinadas dos títulos de 500cc e MotoGP, Márquez está empatado com Rossi com sete campeonatos cada. Agostini lidera com oito.

Outro título de MotoGP aumentaria a pressão sobre esse recorde histórico. Para muitos fãs, essa lista é a referência definitiva, pois considera apenas a categoria principal – onde a competição, os padrões técnicos e as expectativas do público são os mais altos.

Maior número de títulos da categoria principal (500cc/MotoGP):

Giacomo Agostini (8) Marc Márquez (7) Valentino Rossi (7) Mick Doohan (5)

Em busca do recorde histórico de vitórias em GPs (todas as classes)

A busca pelo recorde também continua quando se trata de vitórias em GPs em todas as classes. Márquez já é um dos pilotos mais bem-sucedidos da história do mundial. No entanto, se ele tiver um período dominante em 2026, poderá diminuir ainda mais a diferença para o líder em vitórias de todos os tempos.

O aumento do número de corridas por temporada abre mais possibilidades matemáticas, mas, ao mesmo tempo, o grid está mais competitivo do que nas décadas anteriores. Isso torna qualquer grande salto no número de vitórias estatisticamente ainda mais significativo.

Para alcançar Rossi, Márquez precisaria de 16 vitórias – embora, para fazer isso apenas na categoria principal, ele precisasse de apenas três. No entanto, vencer 16 corridas em uma única temporada nunca foi alcançado. O recorde geral de Agostini provavelmente permanecerá fora de alcance este ano.

Maior número de vitórias em GPs (todas as categorias):

Giacomo Agostini (122) Valentino Rossi (115) Marc Márquez (99)

Vitórias na MotoGP

Para muitos observadores, as estatísticas puras de vitórias na classe principal são ainda mais significativas. Aqui, Márquez já está entre os melhores. Uma temporada forte com inúmeras vitórias poderia aproximá-lo ainda mais do recorde atual.

No entanto, assim como no total de vitórias em todas as categorias, Márquez precisaria de 16 vitórias em corridas de domingo para igualar Rossi no topo (contando as vitórias de Rossi tanto na 500cc quanto na MotoGP).

Maior número de vitórias na classe principal (500cc e MotoGP combinadas):

Valentino Rossi (89) Marc Márquez (73) Giacomo Agostini (68)

Maior número de vitórias na era MotoGP (excluindo 500cc):

Valentino Rossi (76) Marc Márquez (73) Jorge Lorenzo (47)

Em busca de (mais) um recorde de vitórias em uma única temporada

Outro ponto de interesse é o recorde de maior número de vitórias em uma única temporada. Márquez detém um dos recordes mais impressionantes da era moderna.

Se ele continuar em forma, poderá tentar superar essa marca mais uma vez. Em 2025, ele chegou perto de igualar seu próprio recorde, mas a lesão o atrapalhou. Uma sequência dessa magnitude não só traria novos recordes, mas também garantiria o título mais cedo mais uma vez.

Maior número de vitórias em uma única temporada do campeonato mundial de motociclismo:

Marc Márquez (13 – temporada de 2014) Marc Márquez (12 – temporada de 2019) Mick Doohan (12 – temporada de 1997) Valentino Rossi (11 – temporadas de 2001, 2002 e 2005)

APRILIA DOMINA TESTE: é favorita contra DUCATI no 1° GP? Pecco, DIOGO em PLENA evolução, SBK e CROSS

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!