Toprak Razgatlioglu ficará fora do restante da temporada de 2026 da MotoGP, conforme anunciou sua equipe, a Pramac Yamaha, por conta da lesão no ombro que sofreu em Mandalika há algumas semanas.

A notícia é um duro golpe tanto para a equipe quanto para o piloto, especialmente porque o turco tem enfrentado uma adaptação à categoria muito mais lenta e difícil do que o esperado.

Em uma publicação nas redes sociais da equipe Pramac, foi anunciado que Razgatlioglu "perderia Phillip Island e o restante da temporada de 2026", e o ex-campeão do Mundial de Superbike acrescentou: "Estou extremamente decepcionado por perder o GP da Austrália".

"Phillip Island é um dos meus circuitos favoritos e um lugar onde vivi momentos muito especiais ao longo da minha carreira na Superbike. Eu estava realmente ansioso pela oportunidade de correr aqui com a moto da MotoGP, o que torna essa situação ainda mais difícil de aceitar".

Razgatlioglu sofreu uma queda durante o TL2 em Mandalika, sofrendo um deslocamento do ombro direito, que foi recolocado no lugar assim que ele chegou ao box. O piloto turco participou da classificação, realizada logo em seguida no sábado, mas abandonou a corrida no domingo devido a dores intensas.

Após passar por exames, parecia que ele poderia evitar uma cirurgia, possibilidade que agora foi descartada.

"Após passar por novas avaliações médicas após a queda no Circuito de Mandalika, ficou claro que minha lesão no ombro é mais grave do que pensávamos inicialmente", explicou ele.

"Portanto, serei submetido a uma cirurgia nos próximos dias para garantir as melhores chances possíveis de uma recuperação completa e poder retornar 100%. Não foi uma decisão fácil, mas, após consultar os médicos e as pessoas mais próximas a mim, estamos convencidos de que este é o passo certo para o meu futuro".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Foto: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

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