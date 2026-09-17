Piloto da Pramac, Toprak Razgatlioglu afirma estar pessoalmente envolvido nos esforços para que o GP da Turquia retorne ao calendário da MotoGP a partir de 2028.

Embora o piloto de 29 anos tenha admitido que seria difícil encontrar uma vaga em 2027, ele afirmou que os esforços estavam em curso para garantir uma corrida em 2028. A ideia de uma etapa do mundial surge após o anúncio, em abril, de que um GP da Turquia retornaria ao calendário da Formula 1 em 2027.

"Istanbul Park está pronto para receber corridas agora", disse Razgatlioglu aos jornalistas antes do GP da Áustria deste fim de semana. "Para o ano que vem, não temos nenhuma chance de colocá-lo no calendário. Mas agora estamos falando de 2028. Porque temos a possibilidade de trazer a MotoGP de volta para lá".

"Porque a Formula 1 fez um contrato de cinco anos. E isso é bom; por que [a MotoGP não deveria voltar a Istanbul Park]? E veremos. Ainda estamos trabalhando nisso".

Assim como na Formula 1, a Turquia e a MotoGP já têm uma história. Três GPs foram realizados de 2005 a 2007, com Marco Melandri vencendo as duas primeiras edições e Casey Stoner conquistando a vitória em 2007.

Razgatlioglu tem uma base fiel de fãs em seu país e pode-se esperar que atraia um grande público. Uma corrida perto de uma cidade tão grande se encaixaria nos esforços contínuos da MotoGP para deslocar eventos para mais perto de grandes centros urbanos. Ele lembrou à imprensa que carregaria um grande peso caso um GP da Turquia se concretizasse.

"Se a MotoGP voltar ao Istanbul Park, preciso mostrar algum resultado especial", acrescentou. "Este é o maior problema, sabe? Pressão demais para mim!".

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