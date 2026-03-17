Chegou a hora! Nesta semana, entre os dias 20 e 22 de março, acontece o GP do Brasil de MotoGP, sediado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). Veja ingressos, como chegar, programação, o que pode ou não levar e mais!

Ingressos e Entrada

Restam poucas unidades de ingressos para assistir ao GP do Brasil, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Os ingressos, válidos para os três dias do evento, podem ser adquiridos pela ticketeira oficial do evento, Eventim. Ressaltamos que os ingressos devem ser adquiridos exclusivamente pelos canais oficiais. Fique atento a ofertas de terceiros ou sites não autorizados. Observamos que todos os ingressos estão sujeitos à disponibilidade.

Caso seus ingressos sejam digitais, eles ficarão disponíveis em sua conta no aplicativo Eventim Brasil. Por segurança, o QR Code será liberado apenas à meia-noite do primeiro dia do evento. Nesse caso, o acesso é exclusivo pelo aplicativo, na seção “Meus Eventos” (verifique também a aba “Oculto”). Não é possível tirar print, baixar em PDF, retirar em bilheteria ou receber em domicílio.

Se os seus ingressos foram adquiridos com a opção de retirada, estarão disponíveis no Palácio da Música (Centro Cultura Oscar Niemeyer), nos seguintes dias e horários:

Palácio da Música - Centro Cultura Oscar Niemeyer

Horários:

De 14 a 19 de março, das 8h às 20h

Dias 20 e 21 de março, das 7h às 19h

Dia 22 de março, das 7h às 13h.

Endereço: Avenida Deputado Jamel Cecílio, Km 01, Quadra Gleba, Lote 01, no Setor Fazenda Gameleira, Goiânia - GO (CEP: 74891-135).



Os ingressos para os setores Circuit Club e 2Rodas deverão ser retirados no estádio Serra Dourada. Os clientes desses setores receberão instruções através de seu e-mail registrado no momento da compra.

Horários de entrada no autódromo

Os portões do autódromo estarão abertos para o público das 7h30 às 15h, nos três dias do evento. Ressaltamos que não será permitida a entrada no circuito após esse horário.

Na entrada

Baixe com antecedência o aplicativo da Eventim Brasil, deixe seus ingressos abertos, leve um documento oficial com foto. Caso seu ingresso seja meia-entrada, tenha seus documentos à mão, pois haverá fiscalização rigorosa no momento da entrada e a apresentação da documentação completa e do ingresso nominal não será dispensada em hipótese alguma.

Os estudantes deverão comparecer ao local munidos de:

Carteira de estudante oficial com foto e certificação ITI ou comprovante de matrícula com certificação ITI;

RG original ou CNH original;

Demais outras exigências contidas nos Termos e Condições do Evento, disponíveis na página oficial de compra de ingressos (www.eventim.com.br/motogpbrasil).

Entrada de menores

Informamos que crianças com menos de 5 anos não podem acessar o circuito, conforme as regras de idade para entrada no Autódromo:

0 a 4 anos: proibida a entrada no autódromo.

5 a 11 anos: permitida a entrada e permanência somente se acompanhados pelo pai, mãe ou responsável legal;

12 a 17 anos: permitida a entrada e permanência acompanhados pelo pai, mãe, ou responsável legal ou, alternativamente, por pessoa maior de 18 anos, desde que atendidas as exigências documentais.

As regras acima constituem disposições gerais para a entrada e permanência de crianças e adolescentes no Autódromo durante o Evento e estão sujeitas à eventuais alterações em virtude de decisões do Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude competente.

No autódromo

Para garantir uma experiência mais confortável durante a etapa, em Goiânia, recomendamos alguns cuidados importantes. O som das motos é uma das marcas mais emocionantes do evento, porém pode ser bastante intenso, especialmente nas áreas próximas à pista; por isso, sugerimos o uso de protetores auriculares, principalmente para crianças, idosos, pessoas autistas ou com sensibilidade auditiva.

Goiânia também é conhecida pelas altas temperaturas, portanto é fundamental manter-se hidratado ao longo dos três dias de evento, utilizar protetor solar e fazer pequenas pausas durante o dia.

Para maior comodidade, estarão disponíveis lockers nos estacionamentos oficiais para guarda de capacetes, sujeito à disponibilidade no local. A entrada de cães-guia e cães de suporte emocional será permitida mediante apresentação de laudo que comprove a necessidade, caderneta de vacinação do animal e credenciamento específico junto ao órgão fiscalizador. Ressaltamos, no entanto, que o alto nível de ruído do evento pode ser prejudicial aos animais, sendo importante considerar essa condição antes de levá-los.

As condições meteorológicas em Goiânia também podem variar ao longo do dia. Por isso, recomenda-se vestir roupas leves e sapatos confortáveis, considerando que as distâncias dentro do autódromo são grandes e alguns pisos podem ser irregulares.

É aconselhável levar um agasalho e, se possível, uma capa de chuva compacta; por questões de segurança, não será permitida a entrada no autódromo portando guarda-chuva. Também recomendamos o uso de protetor solar — sendo permitidas apenas embalagens de até 100 ml — mesmo em áreas cobertas e, nas áreas descobertas, o uso de boné. Informamos ainda que não haverá guarda-volumes nas dependências do autódromo.

O que é proibido?

Com o objetivo de preservar a segurança pública, coletiva e sanitária, será proibido ingressar no autódromo portando objetos que possam causar ferimentos, desconforto, constrangimento ou risco à integridade e à segurança do público, bem como itens proibidos por normas legais ou sanitárias.

Entre eles incluem-se, mas não se limitam a: armas de qualquer natureza; materiais inflamáveis, substâncias ou dispositivos explosivos; objetos volumosos com dimensões superiores a 25 cm x 25 cm x 25 cm; objetos que possam interromper o andamento do evento ou ser arremessados; equipamentos profissionais de captação de imagem e som; itens que gerem ruído excessivo; roupas ou acessórios que ocultem total ou parcialmente o rosto; cartazes, bandeiras ou faixas que excedam 2,00 m x 1,50 m ou que contenham mensagens discriminatórias, ofensivas, racistas, xenófobas ou semelhantes; grandes volumes de papel, pó, farinha ou substâncias similares; líquidos de qualquer natureza, incluindo bebidas alcoólicas e não alcoólicas; substâncias proibidas ou controladas por lei; bem como animais de qualquer espécie, exceto cães-guia ou cães de apoio emocional devidamente autorizados.

Também não será permitida a entrada ou permanência no autódromo portando capacetes. Por questões de segurança e organização do evento, também não será permitido o ingresso com “bandeirões”, pau de selfie, jornais ou revistas.

Consumo interno

Alimentação

O Cartão de Consumo Cashless é o meio de pagamento pré-pago oficial do GP do Brasil, utilizado para a compra de alimentos e bebidas nos setores B (Reta), C (Curva Um), D (Mergulho), E (Bico de Pato) e F (Admissão Geral), funcionando de forma semelhante a um cartão de débito e garantindo mais agilidade e segurança nas transações.

Durante o evento, não será possível realizar compras com pagamento em dinheiro. O cartão poderá ser solicitado até 19 de março por meio de recarga antecipada através do site de recarga antecipada, ou adquirido e carregado nos caixas fixos durante o evento.

Quem optar pela recarga antecipada fica isento da taxa de caução de R$5,00 cobrada na emissão física. O reembolso de eventual crédito remanescente poderá ser solicitado por meio do Formulário de Reembolso entre 23/03/2026 e 10/04/2026, com pagamento até 12/05/2026, desde que o CPF utilizado na recarga corresponda ao titular da conta bancária informada. O valor da caução somente poderá ser devolvido presencialmente durante o evento mediante a entrega do cartão.

Copos retornáveis

O GP do Brasil adotará o uso de copos retornáveis com o objetivo de reduzir o volume de descartáveis no evento. Haverá duas versões de copos personalizados.

Para uso do copo, obrigatório para o consumo de qualquer líquido no evento, haverá um pagamento caução de R$ 7,00 (sete reais), por meio do nosso sistema de cartão de consumo Cashless, com o valor integralmente devolvido na restituição do copo, proporcionando uma experiência mais sustentável e prática.

O copo poderá ser trocado, sem custo adicional, nos pontos de venda, mediante a devolução do copo anteriormente recebido. Na compra de bebidas dos ambulantes, o copo será utilizado no sistema refil.

Como chegar

Transporte público

Quem vai acompanhar o GP do Brasil precisa ficar atento às orientações de acesso ao autódromo. Durante os dias de evento, as vias no entorno estarão bloqueadas e com circulação restrita. Por isso, a organização orienta o público a utilizar os meios oficiais de transporte para chegar ao local com mais facilidade e segurança. Equipes de policiamento e de orientação estarão posicionadas nos principais pontos para auxiliar o público e direcionar o fluxo de pessoas.

A prefeitura de Goiânia preparou um sistema especial de transporte público operado por ônibus da RMTC (Rede Metropolitana de Transporte Coletivo) para o evento. O valor da passagem do ônibus será de R$ 4,30.





Para quem vai de moto

Para quem vai ao evento de moto, haverá dois estacionamentos exclusivos oficiais do evento. O E1 – ao lado do autódromo – terá cerca de mil lugares e contará com vagas em área gramada. Após estacionar, o público deverá seguir a pé até o portão de acesso ao setor correspondente.

O valor do estacionamento será de R$ 150,00 para três dias e R$ 75,00 para um dia para modelos de motos de baixa cilindrada (até 300cc). Já para modelos de alta cilindrada (acima de 300cc) será de R$ 180 para três dias e R$ 85 para apenas um dia.

O tempo médio de caminhada aproximado até os setores é de 15 minutos para áreas de hospitalidades; 20 minutos para setor A e Vip Village; 30 minutos para o setor B; 25 minutos para os setores C, D e E; e 10 minutos para o setor F.

No E2, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, o motociclista estaciona e segue até o autódromo utilizando os ônibus da RMTC.

O valor desse estacionamento será de R$ 120 para três dias e R$ 60 para um dia para motos de baixa cilindrada (até 300cc). Já para modelos de alta cilindrada (acima de 300cc), será de R$ 140 para três dias e R$ 70 para um dia.

Lockers para capacetes

Nos dois estacionamentos de motos haverá lockers para guardar capacetes e itens pessoais, já que capacetes não poderão entrar no evento. O locker tamanho P, ideal para um capacete, custará R$ 20,00 por dia, enquanto o locker M, com capacidade para dois capacetes, sairá por R$ 35,00 por dia. Já para quem carrega itens extras, o locker tamanho G comporta dois capacetes e roupas pelo valor de R$ 50,00 por dia. A venda será feita no local e as vagas são limitadas.

2. Para quem vai de carro

O estacionamento E3, localizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, será exclusivo para carros. O valor do estacionamento para carro é de R$ 180,00 para três dias e R$ 90,00 para um dia. Enquanto para picape o valor será de R$ 240,00 para três dias e R$ 120,00 para apenas um dia. As vagas são limitadas e estão sujeitas à disponibilidade.

Após estacionar, o público deverá embarcar nos ônibus da RMTC até o autódromo. A viagem dura aproximadamente 15 minutos.

3. Táxi e transporte por aplicativo

Quem optar por táxi ou transporte por aplicativo deve definir como destino um dos pontos oficiais de embarque dos ônibus. Esses veículos não terão acesso às vias interditadas próximas ao autódromo.

Saída do evento

Na hora de deixar o autódromo, o público deverá seguir as rotas indicadas:

Para quem estiver no setor F, a saída deve ser feita pelo portão 10, com deslocamento até o “Terminal de Transporte Especial – Admissão Geral”.

Para quem estiver nos setores A, B, C, D, E e áreas de hospitalidade, a saída será pelo portão 5, com deslocamento até o “Terminal de Transporte Especial – Arquibancadas”.

Recomendamos que o público se programe com antecedência para garantir uma chegada e saída mais tranquilas durante o evento.

Respeito às diferenças e à diversidade

A Organização do GP do Brasil repudia qualquer comportamento que envolva assédio ou discriminação de qualquer natureza. Todo staff do evento é orientado a atuar caso presencie ou tome conhecimento de atitudes inadequadas nas dependências do autódromo.

A iniciativa segue uma política de tolerância zero e de combate a todas as formas de discriminação, racismo e importunação sexual, com o objetivo garantir um ambiente seguro, respeitoso e acolhedor para todo o público presente.

Durante os dias de evento, haverá um canal de denúncia disponível no site oficial do GP do Brasil, que poderá ser utilizado de forma anônima por todo o público e que será monitorado em tempo real, inclusive com a possibilidade de envio de pedidos de socorro para que a equipe de atendimento chegue rapidamente ao local.

Além disso, o autódromo contará com cinco pontos de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade, com profissionais capacitados, incluindo psicólogas, assistentes sociais e advogados, preparados para receber denúncias e prestar acolhimento necessário às vítimas.

Fanzone e Fan Fest

O evento contará com uma Fanzone, que terá uma programação com músicos, pilotos para interação com o público, ativações de marcas, simuladores e área de alimentação, além das manobras de acrobacia no motocross do Freestyle Motocross Show.

A Fanzone terá acesso livre para os portadores de ingressos de todos os setores do autódromo, com exceção do público do Setor F, que só poderá acessar a Fanzone após a última atividade de pista do evento.

Programação da Fanzone:

Sexta-feira (20)

12h15 - 12h35 - FMX

16h35 - 17h - Papo de Grid

17h30 - 19h - Show Day e Lara

Sábado (21)

11h30 - 12h - Papo de Grid

12h25 - 12h40h - FMX

15h45 - 16h05 - Papo de Grid

17h - 17h15 - FMX

17h20 - 18h20 - Meet The Riders

18h30 - 19h30 - Show Marília Tavares

Domingo (22)

8h45 - 9h10 – FMX

16h10 - Show DJ EME

Além disso, também terá uma Fan Fest, no estádio Serra Dourada, que será uma extensão do MotoGP GP do Brasil. As corridas de MotoGP, Moto2 e Moto3 poderão ser acompanhadas através de telões gigantes instalado no estádio.

A Fan Fest acontecerá nos três dias de evento, das 10h da manhã à 1h da madrugada, com programação dividida em duas partes: a ‘watch party’ quando as provas serão exibidas; as ativações e diversas atividades para fãs do motociclismo e a ‘after party’, a partir das 19h, com os shows musicais.

Programação do GP do Brasil

Sexta-feira (20)

9h – 9h45 – Moto3 – treino livre 1

10h – 10h50 – Moto2 – treino livre 1

11h05 – 12h05 – MotoGP – treino livre 1

12h35 – 13h – Moto4 Latin Cup – treino livre 1

13h15 – 14h – Moto3 – treinos

14h15 – 15h05 – Moto2 - treino

15h20 – 16h35 – MotoGP – treino

17h – 17h25 – Moto4 Latin Cup – treino livre

Sábado (21)

8h40 – 9h10 – Moto3 – treino livre 2

9h25 – 9h55 – Moto2 – treino livre 2

10h10 – 10h40 – MotoGP – treino 2

10h50 – 11h05 – MotoGP - classificação 1

11h15 – 11h30 – MotoGP - classificação 2

12h00 – 12h25 – Moto4 Latin Cup – classificação

12h45 – 13h -Moto3 – classificação 1

13h10 – 13h25 – Moto3 – classificação 2

13h40 – 13h55 – Moto2 – classificação 1

14h05 – 14h20 – Moto2 – classificação 2

15h – MotoGP – Sprint (15 voltas)

16h10 – Moto4 – Latin Cup - Corrida 1 (16 voltas)

Domingo (22)

9h45 – Moto4 – Latin Cup - Corrida 2 (16 voltas)

10h40 – 10h50 – MotoGP – Warm Up

12h – Moto3 – Corrida (24 voltas)

13h15 – Moto2 – Corrida (26 voltas)

15h – GP do Brasil do MotoGP

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

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