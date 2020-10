TV: Confira os horários e como assistir à MotoGP em Aragón

Após o caótico GP da França, em Le Mans, a MotoGP não perde tempo e emenda mais duas etapas em dois fins de semana consecutivos, ambos em Aragón. O primeiro, com o nome tradicional do GP e o segundo como GP de Teruel.

Fabio Quartararo permanece na liderança, com 115 pontos, seguido de Joan Mir, com 105, Andrea Dovizioso com 97 e Maverick Viñales com 96.

Sem conflito com a F1, o fim de semana da MotoGP ‘volta ao normal’ em seus horários. No Brasil, a transmissão acontecerá no Fox Sports.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Treino Livre 1 Sexta-feira 4h55 Treino Livre 2 Sexta-feira 9h10 Treino Livre 3 Sábado 4h55 Treino Livre 4 Sábado 8h30 Classificação Sábado 9h10 Corrida Domingo 9h

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre MotoGP e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Os detalhes da carta de Chase Carey sobre GP do Brasil e o que falta para o Rio ser confirmado na F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?