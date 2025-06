União Europeia aprova aquisição da MotoGP pela Liberty Media

Mais de um ano após o anúncio da Liberty Media, proprietária dos direitos da Fórmula 1, sobre a aquisição da Dorna, promotora da MotoGP, a Comissão Europeia deu sinal verde para a compra na segunda-feira (23), em uma declaração oficial emitida nesta tarde.

"A Comissão aprovou incondicionalmente a proposta de aquisição da Dorna Sports pela Liberty Media Corporation nos termos do Regulamento de Fusões da UE. A Comissão concluiu que a transação não levantará problemas de concorrência no Espaço Econômico Europeu (EEE)", explica o comunicado oficial.

"A decisão de hoje é resultado de uma investigação aprofundada da transação proposta. A Liberty Media e a Dorna são empresas internacionais de mídia. A Liberty Media possui interesses em uma ampla gama de negócios de mídia, esportes e entretenimento, incluindo a Fórmula 1. A Dorna é a organizadora e detentora dos direitos comerciais do GP do Campeonato Mundial de Motovelocidade (MotoGP). De acordo com a Liberty Media, o acordo permitirá que ela aproveite sua experiência em mídia, esportes e entretenimento, incluindo a Fórmula 1, para aumentar a popularidade e o apelo da MotoGP", acrescentam.

O último obstáculo

Essa etapa foi o último obstáculo, essencial, para fechar a compra de 86% da empresa espanhola, pela qual a Liberty pagará cerca de 4,2 bilhões de dólares (ou R$ 23.079 bilhões). A alta direção da Dorna, liderada por Carmelo Ezpeleta e Enrique Aldama, ficará com os 14% restantes.

No último sábado, em Mugello, a Dorna organizou uma sessão de fotos com os proprietários das 11 estruturas da categoria de motos pesadas, juntamente com Ezpeleta. Essa certamente será uma das imagens que ilustram a mudança de propriedade.

Embora o acordo de compra tenha sido anunciado em abril de 2024, a intervenção da Comissão Europeia atrasou a compra mais do que ambas as partes gostariam.

Em dezembro, o órgão que fiscaliza a concorrência informou a abertura de uma "investigação aprofundada" sobre as suspeitas de que o acordo poderia colocar a Liberty Media em uma posição dominante no mercado de concessão de direitos de corrida na Europa, o que poderia, em última análise, levar a preços mais altos para o consumidor.

Ao mesmo tempo, o processo também se concentrou em saber se a influência de John Malone, um dos principais acionistas da Liberty Media e da Liberty Global, poderia levar à exclusão de emissoras rivais em países onde a Liberty opera, como Bélgica, Irlanda e Holanda.

O prazo para a investigação expirou em 14 de maio, e a decisão deveria ser tornada pública até 1º de julho. No início de abril, tanto o The Capital Forum, uma agência de notícias financeiras, quanto a Reuters relataram a intenção da Comissão Europeia de dar luz verde à aquisição, que deverá ser formalizada nesta semana.

O Motorsport.com apurou que o atraso na resolução da questão se deve ao desejo de Bruxelas de argumentar com a maior precisão possível o ponto de vista adotado em uma questão que poderia gerar jurisprudência.

Mesa de trabalho conjunta

Após o anúncio da compra na segunda-feira, os executivos de ambas as partes criarão um grupo de trabalho conjunto com o objetivo de expandir a MotoGP para todos os níveis e territórios possíveis. Embora já tenha havido encontros entre as duas partes, as primeiras reuniões conjuntas para definir a nova operação devem ocorrer em Madri, sede financeira da Dorna, na segunda semana de julho.

A chegada da Liberty deve pôr fim à incerteza que se instalou na maioria dos departamentos da Dorna no último ano. Nesse sentido, uma das áreas mais expostas é o departamento comercial, responsável pela venda de direitos de televisão, ingressos, publicidade e espaço para patrocínio, gerando visibilidade e, em resumo, aumentando a conscientização sobre o evento.

"O negócio tem um potencial de crescimento significativo e pretendemos impulsionar o crescimento do esporte para os fãs, equipes, parceiros comerciais e nossos acionistas da MotoGP", afirmou a Liberty em abril do ano passado.

A impressão generalizada nos níveis mais altos da Dorna é que a MotoGP é um produto excepcional que ainda não está explorando todo o seu potencial comercial. Para remediar isso, os principais pilares são aumentar o alcance e a penetração nos principais mercados, como os Estados Unidos, para incentivar o crescimento da audiência televisiva e atrair grandes patrocinadores.

Foi exatamente isso que levou a F1 a multiplicar exponencialmente sua popularidade, com ações como a criação do Drive to Survive, a série de documentários da Netflix cuja estreia coincidiu com o confinamento global causado pela COVID-19; ou a produção hollywoodiana "F1: The Movie", estrelada por Brad Pitt.

