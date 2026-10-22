Os pilotos da MotoGP expressaram decepção com a iminente saída de Phillip Island do campeonato, com muitos descrevendo o circuito como um de seus favoritos no calendário.

O GP da Austrália deste fim de semana marca a última visita do Mundial a Phillip Island, com a categoria definida para se mudar para o remodelado circuito urbano de Adelaide no próximo ano.

O circuito de 4,4 km provou ser extremamente popular entre os pilotos do grid, que foram conquistados por seu traçado de alta velocidade, frequentes mudanças de elevação e características à moda antiga. A atmosfera no local situado ao sul de Melbourne aumenta o apelo da corrida, com sua localização costeira e vistas panorâmicas tornando-a uma etapa marcante no calendário.

Como o único australiano no grid, Jack Miller, da Pramac, teceu elogios ao circuito de Phillip Island e explicou o que torna a pista tão especial para ele.

"[As emoções estão] bem à flor da pele", disse ele. "É provavelmente uma das pistas mais icônicas do calendário e produziu, sem dúvida, algumas das melhores corridas que já vimos na MotoGP".

"Phillip Island é uma pista onde, se a moto não estiver funcionando perfeitamente, você ainda consegue fazer a diferença quando consegue contornar bem o trecho. A nossa moto faz curva muito bem. Então, desde que a gente consiga contornar bem e fazer a moto virar direito, dá para brigar lá na frente".

"Este lugar é fenomenal, e pilotar uma moto de MotoGP por aqui é algo muito particular. Você fica meio que dançando com a moto o tempo todo, tentando gerenciar a irregularidade, os empinados e a forma como a moto lida com o vento.

"Você nunca pode atacar com força total. Fica meio que jogando com a moto o tempo todo, o que torna tudo ainda mais divertido de pilotar".

"Pensei que, por ironia do destino, teríamos um tempo fantástico durante todo o fim de semana, depois do que enfrentamos nos últimos anos com condições [climáticas] bem difíceis. Mas não parece ser o caso. Phillip Island está se despedindo no melhor estilo, com condições em constante mudança".

Pedro Acosta, da KTM, coloca Phillip Island no mesmo patamar de pistas lendárias da motovelocidade, como Mugello, enquanto se prepara para se despedir do local.

Questionado sobre como os pilotos se sentiriam em sua última visita a Melbourne, Acosta disse: "Por um lado, será bonito para todo mundo; por outro, será muito triste".

"É uma das melhores atmosferas de todo o calendário, os fãs ficam muito perto da gente. Além disso, a pista é uma dessas lendárias do campeonato, como Mugello, Jerez e outras por aí. Será muito triste não viermos para cá no ano que vem".

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez, duas vezes vencedor do GP da Austrália, descreveu Phillip Island como uma pista que exige respeito dos pilotos.

"É uma das minhas favoritas e eu me divirto muito", disse ele. "Mas é uma pista muito rápida e muito estreita, onde, se você cair, vai parar na brita num piscar de olhos".

"É uma daquelas pistas pelas quais os pilotos têm um respeito saudável; é um pouco como a Holanda também — você tem esse respeito por ela. O setor final é o que realmente impressiona, especialmente nas primeiras voltas, e continuará impressionando este ano".

O rival de Márquez pelo título, Jorge Martín, também destacou o apelo da experiência mais ampla em Phillip Island, onde os pilotos costumam se hospedar em casas de temporada alugadas em vez de hotéis convencionais.

"Tenho certeza de que vou sentir falta de Phillip Island nos próximos anos. Talvez a gente volte no futuro, mas no momento vou sentir falta", disse o campeão de 2024.

"Primeiro de tudo, a pista em si. É muito gostoso pilotar aqui. É realmente diferente do que estamos acostumados. É muito rápida. Você precisa aplicar muita técnica para ser rápido aqui. Desde que cheguei aqui na Moto3, sempre adorei".

"Depois, o lugar. A vibe aqui é ótima. Além disso, você fica em uma casa cercado por toda essa vida selvagem, onde dá para surfar e tudo mais. Então é um lugar agradável e eu sempre aproveitei bastante".

Embora Phillip Island tenha uma legião de fãs fiéis na motovelocidade, as instalações envelhecidas e as opções limitadas de acomodação vinham lançando dúvidas sobre seu futuro há vários anos.

Este ano, o governo do estado da Austrália do Sul fechou um novo acordo para levar a MotoGP para fora de Victoria, com o circuito de Adelaide — que no passado sediou corridas de Fórmula 1 — se preparando para receber a classe rainha no próximo ano.

Embora os pilotos da MotoGP tenham suavizado sua postura em relação a Adelaide depois que a categoria reduziu as preocupações de segurança com um vídeo onboard gerado por IA, eles admitem que sentirão falta da antiga sede.

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Phillip Island sempre foi uma corrida linda para o espetáculo, para a TV e para os fãs", disse Luca Marini, piloto da Honda. "Em alguns anos, foi talvez a corrida mais bonita do ano. 2018, 2017, não me lembro bem, mas as corridas foram inacreditáveis, e depois também".

"Tem também o troféu do vencedor; é inacreditável. É algo com que sempre sonho, mas infelizmente não subi ao pódio aqui, então vamos tentar na chuva este ano".

"Será outro troféu incrível, porque acho que ainda é uma peça cheia de história, com um estilo único que só se encontra aqui. Você só pode vencer aqui, e para os pilotos, o troféu é sempre importante".

A estrela da Aprilia, Marco Bezzecchi, acrescentou: "Normalmente, em pistas bonitas, você sempre tem corridas muito bonitas. Aqui as disputas sempre foram incríveis. No ano passado, a corrida foi fantástica. Foi também o meu primeiro pódio na MotoGP [em Phillip Island]. Então, foi muito bom".

Phillip Island sediou o GP da Austrália pela primeira vez em 1989 e tornou-se uma etapa permanente no calendário em 1997, substituindo Eastern Creek. Este ano marcará a 30ª e última corrida do mundial de motovelocidade na ilha.

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