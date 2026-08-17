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MotoGP

'Velozes e Furiosos de moto': Netflix fará filme de ação ambientado na MotoGP

Deadline revelou que o ator Alan Ritchson e a Netflix estão preparando um thriller de assaltos com Campeonato Mundial como pano de fundo

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Race start

O site Deadline, portal voltado à cobertura da indústria do entretenimento nos Estados Unidos, revelou que a Netflix está planejando produzir um filme com a MotoGP como pano de fundo para a trama.

O editor recomenda:

Segundo o site americano, a gigante do streaming formou uma parceria criativa com o ator Alan Ritchson, depois que ele estrelou Máquina de Guerra, blockbuster lançado neste ano.

Como resultado dessa parceria, estabelecida por meio de sua produtora Dancing Skeleton, espera-se que surjam diversos projetos para a plataforma. E o primeiro será um suspense de assaltos, ainda sem título, que será ambientado na MotoGP.

O Deadline também afirmou que será o próprio Ritchson quem protagonizará o filme. O ator americano é conhecido, antes de "Máquina de Guerra", por ter interpretado Aquaman na série "Smallville", por ser o personagem principal da série “Reacher” ou por suas participações em franquias de sucesso no cinema, como “Jogos Vorazes” e “Velozes e Furiosos”.

Salida del GP de Gran Bretaña de MotoGP 2026

Largada do GP da Grã-Bretanha de MotoGP de 2026

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

O roteirista Chris Morgan ficará encarregado de elaborar a história. O primeiro esboço do enredo do filme indica que ele girará em torno de uma quadrilha de ladrões de motos que começa a roubar antiguidades de valor inestimável em todo o mundo.

A Interpol recrutará um ex-prodígio da MotoGP (Ritchson) para capturá-los, até que ele perceba que o líder do grupo pode ser seu irmão mais novo, que por muito tempo se acreditava estar morto.

A reportagem explicou que os responsáveis pela produção apresentaram o projeto como “Velozes e Furiosos com motos”, o que entusiasmou o estúdio. O entusiasmo se deve também às conexões do roteirista Chris Morgan com a franquia da Universal, para a qual ele escreveu sete filmes, a começar por “Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio”.

Este novo projeto contará com o apoio total da MotoGP. O campeonato, dirigido pelo MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG, antiga Dorna), assinou um acordo para atuar como consultor no filme, colaborando em seu desenvolvimento.

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