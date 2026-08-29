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MotoGP GP de Aragón

Iannone vence corrida 1 da Baggers em Aragón; Granado abandona e perde liderança

Brasileiro sofreu o primeiro abandono da temporada, após sete pódios em oito corridas

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
"The Maniac" ist zurück: Warum Iannone jetzt Harley-Bagger-Serie fährt

A Harley-Davidson Bagger World Cup encerrou o sábado em Aragón com a primeira corrida da penúltima etapa da temporada 2026. Andrea Iannone venceu, com Óscar Gutiérrez em segundo e Archie McDonald em terceiro para reassumir a liderança do Mundial. Eric Granado sofreu seu primeiro abandono no campeonato e, com isso, cai para terceiro, a 11 pontos do australiano.

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Iannone largou muito melhor que qualquer outro piloto, subindo para a ponta, com Gutiérrez caindo para segundo, com Toth subindo para terceiro e Granado caindo para quarto, mas retomando a P3 antes do fim da primeira volta, de um total de oito.

Ao final da primeira volta, Iannone liderava, com Gutiérrez pressionando em segundo. Granado se mantinha em terceiro, mas o brasileiro acabou perdendo o equilíbrio e se envolveu em um highside na curva 4, encerrando sua prova. Mais atrás, Lewis também abandonava.

 

No início da terceira volta, foi a vez de Pratama ir ao chão também, agora na última curva, encerrando sua participação na prova. Mas a queda do indonésio causou um susto, com Wyman tendo que desviar da moto para evitar algo pior.

 

Neste momento, Gutiérrez ultrapassava Iannone pela liderança. abrindo 2s para McDonald em terceiro, com Toth e Torres fechando o top 5.

As últimas voltas foram marcadas por uma bela disputa entre Iannone e Gutiérrez pela vitória, com os dois trocando de posição diversas vezes, permitindo ainda a aproximação de McDonald.

No final, Andrea Iannone ficou com a vitória, seguido de Óscar Gutiérrez, Archie McDonald, Jordí Torres e Max Toth.

 

Com isso, a classificação do campeonato trouxe mudanças, com Archie McDonald retomando a liderança com 158 pontos contra 148 de Óscar Gutiérrez, enquanto Eric Granado caiu para terceiro com 147. Andrea Iannone se aproximou da briga em quarto, com 122.

A Harley-Davidson Bagger World Cup encerra sua passagem por Aragón no domingo, com a segunda corrida da penúltima etapa. A largada está marcada para 03h40, com transmissão do Disney+.

Veja o resultado da corrida 1 da Bagger World Cup em Aragón:

POS NR piloto diferença equipe
1 29 ANDREA IANNONE NITI RACING
2 99 OSCAR GUTIERREZ +0.246 NITI RACING
3 69 ARCHIE MCDONALD +0.868 JOE RASCAL RACING
4 81 JORDI TORRES +2.237 JOE RASCAL RACING
5 2 MAXWELL TOTH +6.478 SADDLEMEN RACING
6 27 FILIPPO ROVELLI +23.511 PARKINGO TEAM
7 10 TRAVIS WYMAN +38.770 SADDLEMEN RACING
DNF 51 ERIC GRANADO - JOE RASCAL RACING
DNF 20 DIMAS EKKY PRATAMA - DIMAS EKKY PRATAMA
DNF 85 JAKE LEWIS - SADDLEMEN RACING

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