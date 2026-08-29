Iannone vence corrida 1 da Baggers em Aragón; Granado abandona e perde liderança
Brasileiro sofreu o primeiro abandono da temporada, após sete pódios em oito corridas
A Harley-Davidson Bagger World Cup encerrou o sábado em Aragón com a primeira corrida da penúltima etapa da temporada 2026. Andrea Iannone venceu, com Óscar Gutiérrez em segundo e Archie McDonald em terceiro para reassumir a liderança do Mundial. Eric Granado sofreu seu primeiro abandono no campeonato e, com isso, cai para terceiro, a 11 pontos do australiano.
Iannone largou muito melhor que qualquer outro piloto, subindo para a ponta, com Gutiérrez caindo para segundo, com Toth subindo para terceiro e Granado caindo para quarto, mas retomando a P3 antes do fim da primeira volta, de um total de oito.
Ao final da primeira volta, Iannone liderava, com Gutiérrez pressionando em segundo. Granado se mantinha em terceiro, mas o brasileiro acabou perdendo o equilíbrio e se envolveu em um highside na curva 4, encerrando sua prova. Mais atrás, Lewis também abandonava.
No início da terceira volta, foi a vez de Pratama ir ao chão também, agora na última curva, encerrando sua participação na prova. Mas a queda do indonésio causou um susto, com Wyman tendo que desviar da moto para evitar algo pior.
Neste momento, Gutiérrez ultrapassava Iannone pela liderança. abrindo 2s para McDonald em terceiro, com Toth e Torres fechando o top 5.
As últimas voltas foram marcadas por uma bela disputa entre Iannone e Gutiérrez pela vitória, com os dois trocando de posição diversas vezes, permitindo ainda a aproximação de McDonald.
No final, Andrea Iannone ficou com a vitória, seguido de Óscar Gutiérrez, Archie McDonald, Jordí Torres e Max Toth.
Com isso, a classificação do campeonato trouxe mudanças, com Archie McDonald retomando a liderança com 158 pontos contra 148 de Óscar Gutiérrez, enquanto Eric Granado caiu para terceiro com 147. Andrea Iannone se aproximou da briga em quarto, com 122.
A Harley-Davidson Bagger World Cup encerra sua passagem por Aragón no domingo, com a segunda corrida da penúltima etapa. A largada está marcada para 03h40, com transmissão do Disney+.
Veja o resultado da corrida 1 da Bagger World Cup em Aragón:
|POS
|NR
|piloto
|diferença
|equipe
|1
|29
|ANDREA IANNONE
|—
|NITI RACING
|2
|99
|OSCAR GUTIERREZ
|+0.246
|NITI RACING
|3
|69
|ARCHIE MCDONALD
|+0.868
|JOE RASCAL RACING
|4
|81
|JORDI TORRES
|+2.237
|JOE RASCAL RACING
|5
|2
|MAXWELL TOTH
|+6.478
|SADDLEMEN RACING
|6
|27
|FILIPPO ROVELLI
|+23.511
|PARKINGO TEAM
|7
|10
|TRAVIS WYMAN
|+38.770
|SADDLEMEN RACING
|DNF
|51
|ERIC GRANADO
|-
|JOE RASCAL RACING
|DNF
|20
|DIMAS EKKY PRATAMA
|-
|DIMAS EKKY PRATAMA
|DNF
|85
|JAKE LEWIS
|-
|SADDLEMEN RACING
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