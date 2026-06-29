Vencedores e perdedores do emocionante GP da Holanda de MotoGP

O GP da Holanda encerrou um mês de junho agitado na MotoGP, com três etapas disputadas no espaço de quatro semanas. Assen coroou um novo vencedor no campeonato, alguém com um futuro muito promissor na categoria rainha, mas a montadora que ele representava mais uma vez se viu diante de questões difíceis depois que sua equipe de fábrica não conseguiu entregar o esperado.

Vencedores: Ai Ogura e Raúl Fernández

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Foi uma grande conquista para a Trackhouse derrotar a equipe de fábrica da Aprilia nas duas corridas em Assen. A equipe americana claramente levou vantagem sobre o time italiano no último fim de semana e, no fim das contas, não houve disputa entre as duas.

No que diz respeito a Ai Ogura, a primeira vitória na MotoGP já vinha sendo esperada há muito tempo. O consenso era de que, assim que o piloto japonês resolvesse suas dificuldades nas classificações, ele se tornaria um sério candidato a vitória nesta temporada.

Ele deveria, idealmente, ter vencido em Brno após conquistar uma pole brilhante, mas Marc Márquez simplesmente foi superior a ele. Desta vez, porém, ele se recuperou da sexta posição na segunda volta para conquistar uma vitória convincente.

Raúl Fernández também teve um fim de semana brilhante, tendo se recuperado rapidamente de uma apendicite aguda que o deixou fraco na República Tcheca.

No sábado, ele foi de fato o piloto mais rápido do grid, conquistando uma merecida vitória na corrida sprint. Embora não tenha conseguido acompanhar o ritmo de Ogura no domingo, mais um fim de semana forte torna agora impossível para a Trackhouse não renovar seu contrato para 2027.

Perdedor: Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

É difícil amenizar a repentina queda de Marco Bezzecchi em junho. Em primeiro lugar, ele ainda não encontrou uma solução para seus problemas de longa data nas sprints. Neste fim de semana, ele foi superado não apenas pela dupla da Trackhouse, mas também pela VR46 Ducati de Fabio di Giannantonio no sábado, após lutar para recuperar a confiança nas primeiras voltas.

Mas o mais preocupante é que já houve muitos fins de semana em que ele simplesmente ficou muito aquém do ritmo. Em Assen, parecia que ele finalmente havia reencontrado seu ritmo depois de dominar todos os treinos. Mas, quando chegou a hora da prova, ele nunca foi realmente um candidato ao triunfo.

Além disso, ele ainda comete erros não forçados, como aquele que o tirou do GP. Bezzecchi se encontra em uma posição muito desafiadora nesta fase da temporada.

É claro que, com 12 corridas pela frente, ele pode facilmente se recuperar e conquistar o campeonato. Mas terá que deixar para trás um mês de junho exaustivo, após não conseguir pontuar em três corridas principais consecutivas por diversos motivos.

Vencedor: Fabio di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Embora claramente não seja páreo para a dupla da Trackhouse, este foi mais um fim de semana em que Fabio di Giannantonio conseguiu diminuir a diferença para os líderes do campeonato.

O italiano venceu apenas um GP até agora neste ano, mas tem sido tão consistente que agora está a apenas 16 pontos do líder do campeonato, Jorge Martín. A diferença para Bezzecchi, segundo colocado, caiu para apenas nove pontos.

Ele se destacou especialmente na sprint, pressionando Fernández brevemente pela liderança antes de se estabelecer em terceiro, atrás de Ogura. Sua vantagem sobre a Ducati seguinte foi de 3s5, em uma corrida de apenas 13 voltas.

No domingo, ele não foi a Ducati mais rápida do grid. Essa honra cabe a Pecco Bagnaia, que abandonou a corrida devido a supostos problemas nos freios.

Mas foi 'Diggia' quem proporcionou os momentos mais emocionantes, travando uma disputa acirrada com Marc Márquez. Sua recuperação no final da corrida, após a penalidade de volta longa, também foi impressionante, já que ele ultrapassou os dois irmãos Márquez para terminar em quarto lugar.

A única mancha em seu histórico foi ter esquecido a regra que exige que ele reduza a velocidade em um segundo após cortar a chicane final, o que lhe rendeu a penalidade mencionada acima.

Perdedor: Marc Márquez

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marc Márquez, Ducati Team Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

É difícil colocar Marc Márquez na categoria de perdedores, especialmente após um fim de semana em que ele não perdeu terreno na disputa pelo campeonato. Ele chegou a Assen 40 pontos atrás de Bezzecchi e saiu da Holanda com a mesma diferença para o novo líder do campeonato, Martin.

No entanto, o GP da Holanda expôs as limitações físicas de Márquez em uma pista que não se adapta ao seu estilo de pilotagem.

Após sua vitória em Balaton e um triunfo ainda mais impressionante em Brno, seria fácil supor que ele estaria competindo na ponta do grid em todas as etapas, independentemente de seu nível de condicionamento físico.

Mas Márquez nunca esteve realmente na disputa no último fim de semana, apesar de seu desempenho combativo com o pneu traseiro macio.

Este também foi um dos fins de semana em que Márquez precisou ser extremamente cauteloso, ciente de que qualquer queda nas implacáveis caixas de britas de Assen poderia resultar em lesão. Por isso, ele foi apenas o quarto mais rápido entre os cinco pilotos da Ducati que disputaram a corrida de domingo.

Vencedora: Yamaha

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Em termos de resultados, esta foi facilmente uma das melhores etapas da temporada para a Yamaha. Fabio Quartararo conseguiu levar sua M1 para o Q2 e terminou a apenas meio segundo da pole position.

Embora os pilotos da Yamaha não tenham relatado uma melhora na sensação com a moto, tanto Quartararo quanto Alex Rins terminaram entre os 10 primeiros no domingo, superando com folga os melhores pilotos da Honda. Isso apesar de Quartararo ter relatado alguns problemas de cãibras nos braços em uma das pistas mais fisicamente exigentes do calendário.

Até mesmo Toprak Razgatlioglu teve um desempenho impressionante partindo da última posição do grid, subindo para o 11º lugar nas primeiras voltas, atrás de Quartararo. Somente um grave problema de vibração, que tornou “impossível” para ele pilotar a moto, o forçou a entrar nos boxes e abandonar a corrida na metade da prova.

Perdedora: KTM

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Dois problemas técnicos repentinos de Pedro Acosta no sábado colocaram a KTM em maus lençóis mais uma vez. Já haviam surgido dúvidas sobre a confiabilidade da RC16 após Barcelona, onde Acosta reduziu repentinamente a velocidade devido a problemas elétricos e provocou um grave acidente com Álex Márquez. O abandono de Acosta em Brno na semana anterior também não ajudou em nada.

Em Assen, o próprio espanhol admitiu que a situação trazia implicações de segurança, com o acelerador travado deixando-o com o que ele descreveu como a “pior sensação em uma motocicleta”. As travas, que ocorreram no treino e na classificação, também reduziram seu tempo de pista e contribuíram para seu desempenho abaixo do esperado na sprint.

A KTM não foi a culpada pelo abandono de Acosta no domingo. A síndrome do túnel do carpo deixou o pulso de Acosta dormente e o forçou a abandonar a corrida. Mas o fato de muitos terem inicialmente presumido que outro problema mecânico o havia feito parar diz tudo sobre a percepção atual em relação à KTM.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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