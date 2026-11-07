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VÍDEO: Bagnaia sofre acidente grave após toque de Aldeguer na sprint do Catar

Piloto da Gresini toma penalização de dupla volta longa pelo incidente na corrida curta deste sábado

Guilherme Longo
Guilherme Longo
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A primeira volta da corrida sprint do GP do Catar de MotoGP foi marcada por um acidente sério envolvendo Francesco Bagnaia e Fermín Aldeguer, com o piloto da Ducati sendo jogado com força de sua moto antes de cair com tudo no chão.

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Na chegada à curva 16, ainda na primeira volta da prova curta, Aldeguer tentava ultrapassar uma KTM pelo lado de dentro mas, enquanto buscava concluir a manobra, acertou em cheio a moto de Bagnaia. O italiano da Ducati foi ejetado de sua Desmosedici, sendo jogado pra cima e batendo com força no chão.

 

A prova foi imediatamente interrompida para que o atendimento médico pudesse chegar a Bagnaia em segurança. A MotoGP informou que o italiano está consciente e foi encaminhado ao centro médico para exames.

Aldeguer foi penalizado com uma dupla volta longa para a corrida principal deste domingo.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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