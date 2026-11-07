A primeira volta da corrida sprint do GP do Catar de MotoGP foi marcada por um acidente sério envolvendo Francesco Bagnaia e Fermín Aldeguer, com o piloto da Ducati sendo jogado com força de sua moto antes de cair com tudo no chão.

Na chegada à curva 16, ainda na primeira volta da prova curta, Aldeguer tentava ultrapassar uma KTM pelo lado de dentro mas, enquanto buscava concluir a manobra, acertou em cheio a moto de Bagnaia. O italiano da Ducati foi ejetado de sua Desmosedici, sendo jogado pra cima e batendo com força no chão.

A prova foi imediatamente interrompida para que o atendimento médico pudesse chegar a Bagnaia em segurança. A MotoGP informou que o italiano está consciente e foi encaminhado ao centro médico para exames.

Aldeguer foi penalizado com uma dupla volta longa para a corrida principal deste domingo.

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