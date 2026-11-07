Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

NORRIS BATE RUSSELL e é POLE em QUALI CAÓTICO em SP! CÂMARA VAI AO Q2 e BORTOLETO FICA no Q1! DEBATE

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
NORRIS BATE RUSSELL e é POLE em QUALI CAÓTICO em SP! CÂMARA VAI AO Q2 e BORTOLETO FICA no Q1! DEBATE

F1: Norris faz pole em Interlagos em quali caótico; Câmara é 11º e Bortoleto P19

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Norris faz pole em Interlagos em quali caótico; Câmara é 11º e Bortoleto P19

VÍDEO: Câmara bate e é eliminado no Q2 do GP de São Paulo em sua estreia na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
VÍDEO: Câmara bate e é eliminado no Q2 do GP de São Paulo em sua estreia na F1

F1: Bortoleto bate com a chuva e é eliminado no Q1 da classificação do GP de São Paulo em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Bortoleto bate com a chuva e é eliminado no Q1 da classificação do GP de São Paulo em Interlagos

MotoGP: Márquez vence uma caótica spint no Catar com Martín em 3º; Moreira é 10º

MotoGP
MotoGP
GP do Catar
MotoGP: Márquez vence uma caótica spint no Catar com Martín em 3º; Moreira é 10º

F1: Chuva forte paralisa classificação do GP de São Paulo em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Chuva forte paralisa classificação do GP de São Paulo em Interlagos

Porsche Cup: Sob chuva, Marçal Muller vence corrida 1 em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint F1
Porsche Cup: Sob chuva, Marçal Muller vence corrida 1 em Interlagos

F1: Ferrari lenta nas retas e com problemas nas curvas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Ferrari lenta nas retas e com problemas nas curvas
MotoGP GP do Catar

VÍDEO: Bezzecchi abandona sprint do Catar de MotoGP após toque em disputa com Márquez

Pilotos da Ducati e da Aprilia lutavam pela liderança da prova após a relargada da corrida curta

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Add as a preferred source
HWiUb6_bUAA7eb_

A corrida sprint do GP do Catar de MotoGP foi marcada por polêmicas. Após o grave acidente de Francesco Bagnaia, a prova curta deste sábado teve outro abandono que deve dar o que falar, com Marco Bezzecchi caindo da moto após um toque com Marc Márquez enquanto os dois dividiam a curva em uma disputa pela liderança.

Leia também:

A prova de 10 voltas deste sábado precisou ser interrompida antes mesmo do fim da primeira, por causa do acidente de Bagnaia, que foi encaminhado ao centro médico para mais exames.

Na retomada da sprint, o destaque ficou com a disputa intensa pela liderança da prova entre Bezzecchi e Márquez, primeiro e segundo colocados no grid de largada. 

Na quarta volta, Márquez vinha na liderança, mas acabou errando a tangência da curva, embarrigando o traçado ideal. Ao tentar voltar à linha certa, acabou encontrando a moto de Bezzecchi.

 

Os dois se tocaram e, enquanto Márquez conseguiu manter o equilíbrio, Bezzecchi não teve a mesma sorte, escorregando da moto e colocando fim à sua prova.

O caso foi levado aos comissários, que determinaram que o heptacampeão não tomaria nenhuma punição pelo incidente.

Márquez chegou ao Catar tendo em mãos o primeiro match point pelo octacampeonato da MotoGP. No total do fim de semana, o espanhol precisa fazer 30 pontos a mais que Martín e oito acima de Bezzecchi. Com o campeão de 2024 em terceiro na sprint deste sábado, vencida por Márquez, o piloto da Ducati precisa vencer no domingo, com Martín zerando, para levar o título.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior VÍDEO: Bagnaia sofre acidente grave após toque de Aldeguer na sprint do Catar

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo

VÍDEO: Câmara bate e é eliminado no Q2 do GP de São Paulo em sua estreia na F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
VÍDEO: Câmara bate e é eliminado no Q2 do GP de São Paulo em sua estreia na F1

F1: Bortoleto bate com a chuva e é eliminado no Q1 da classificação do GP de São Paulo em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Bortoleto bate com a chuva e é eliminado no Q1 da classificação do GP de São Paulo em Interlagos

F1: Chuva forte paralisa classificação do GP de São Paulo em Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Chuva forte paralisa classificação do GP de São Paulo em Interlagos

Últimas notícias

NORRIS BATE RUSSELL e é POLE em QUALI CAÓTICO em SP! CÂMARA VAI AO Q2 e BORTOLETO FICA no Q1! DEBATE

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
NORRIS BATE RUSSELL e é POLE em QUALI CAÓTICO em SP! CÂMARA VAI AO Q2 e BORTOLETO FICA no Q1! DEBATE

F1: Norris faz pole em Interlagos em quali caótico; Câmara é 11º e Bortoleto P19

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Norris faz pole em Interlagos em quali caótico; Câmara é 11º e Bortoleto P19

VÍDEO: Câmara bate e é eliminado no Q2 do GP de São Paulo em sua estreia na F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
VÍDEO: Câmara bate e é eliminado no Q2 do GP de São Paulo em sua estreia na F1

F1: Bortoleto bate com a chuva e é eliminado no Q1 da classificação do GP de São Paulo em Interlagos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Bortoleto bate com a chuva e é eliminado no Q1 da classificação do GP de São Paulo em Interlagos