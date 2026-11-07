A corrida sprint do GP do Catar de MotoGP foi marcada por polêmicas. Após o grave acidente de Francesco Bagnaia, a prova curta deste sábado teve outro abandono que deve dar o que falar, com Marco Bezzecchi caindo da moto após um toque com Marc Márquez enquanto os dois dividiam a curva em uma disputa pela liderança.

A prova de 10 voltas deste sábado precisou ser interrompida antes mesmo do fim da primeira, por causa do acidente de Bagnaia, que foi encaminhado ao centro médico para mais exames.

Na retomada da sprint, o destaque ficou com a disputa intensa pela liderança da prova entre Bezzecchi e Márquez, primeiro e segundo colocados no grid de largada.

Na quarta volta, Márquez vinha na liderança, mas acabou errando a tangência da curva, embarrigando o traçado ideal. Ao tentar voltar à linha certa, acabou encontrando a moto de Bezzecchi.

Os dois se tocaram e, enquanto Márquez conseguiu manter o equilíbrio, Bezzecchi não teve a mesma sorte, escorregando da moto e colocando fim à sua prova.

O caso foi levado aos comissários, que determinaram que o heptacampeão não tomaria nenhuma punição pelo incidente.

Márquez chegou ao Catar tendo em mãos o primeiro match point pelo octacampeonato da MotoGP. No total do fim de semana, o espanhol precisa fazer 30 pontos a mais que Martín e oito acima de Bezzecchi. Com o campeão de 2024 em terceiro na sprint deste sábado, vencida por Márquez, o piloto da Ducati precisa vencer no domingo, com Martín zerando, para levar o título.

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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