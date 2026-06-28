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VÍDEO: Bezzecchi sofre forte queda no início do GP da Holanda de MotoGP

Líder do campeonato estava consciente, mas foi imediatamente levado ao centro médico para exames

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
marco-bezzecchi

O GP da Holanda de MotoGP deste domingo começou com um grande susto. Líder do campeonato, Marco Bezzecchi se envolveu em uma queda forte na segunda volta da prova, precisando ser levado ao centro médico para exames.

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O início do GP da Holanda foi caótico no pelotão da frente, com as quatro Aprilias disputando posições contra Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Pedro Acosta. 

Mas, antes do fim da segunda volta, Bezzecchi passou de forma muito agressiva em cima de uma zebra antes da chicane final, perdeu o controle da moto e foi ejetado. O italiano rolou com força pela brita e, sem conseguir frear o movimento, ainda passou pelo asfalto e grama, parando apenas na barreira de proteção.

 

Em poucos segundos, foi acionada uma amarela para que fosse feito o resgate de Bezzecchi. A transmissão internacional confirmou que ele estava consciente, inclusive mostrando uma imagem do atendimento, e informando que ele seria levado ao centro médico para exames.

O abandono vem em um momento péssimo para Bezzecchi no campeonato, com o líder do Mundial fazendo pouco mais de 10 pontos nas últimas três etapas. O resultado do domingo abre caminho para que Jorge Martín assuma a liderança do campeonato.

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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