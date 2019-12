VÍDEO: Eric Granado fala de MotoGP e faz saldo da temporada 2019

Destaque brasileiro na motovelocidade mundial, Eric Granado disputou em 2019 a primeira temporada da MotoE, inovadora categoria de motos elétricas, e conseguiu destaque em meio a pilotos de grande renome pelo mundo afora.

Além da experiência no novo campeonato, o competidor da Honda no SuperBike Brasil também fez testes com sua equipe, a Avintia, na MotoGP. Granado relatou as atividades na categoria rainha e reafirmou seu desejo de disputar a etapa prevista para 2022 no Rio de Janeiro. Confira:

Brasil já recebeu a MotoGP

Três locais já receberam provas da MotoGP no Brasil. De 1987 a 1989, Goiânia recebeu as principais motos e pilotos do mundo. Em 1992, foi a vez de Interlagos ser o palco. De 1996 a 2004, o extinto autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, fez parte do calendário.

Pela categoria principal, as 500cc, Valentino Rossi é o recordista de vitórias, com quatro triunfos. Mick Doohan tem dois êxitos e o japonês Makoto Tamada foi o último ganhador da etapa brasileira. Veja imagens das provas: