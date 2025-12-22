Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

VÍDEO: Honda divulga som do motor da MotoGP 2027; teste de estreia em Sepang é prejudicado pela chuva

VÍDEO: Honda divulga som do motor da MotoGP 2027; teste de estreia em Sepang é prejudicado pela chuva

MotoGP
MotoGP
VÍDEO: Honda divulga som do motor da MotoGP 2027; teste de estreia em Sepang é prejudicado pela chuva
F1: Bortoleto faz balanço do ano de estreia e afirma não sentir mais pressão como piloto da Audi

F1: Bortoleto faz balanço do ano de estreia e afirma não sentir mais pressão como piloto da Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Bortoleto faz balanço do ano de estreia e afirma não sentir mais pressão como piloto da Audi
Caso Mercedes: FIA busca solução para evitar caos no GP da Austrália de F1

Caso Mercedes: FIA busca solução para evitar caos no GP da Austrália de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Caso Mercedes: FIA busca solução para evitar caos no GP da Austrália de F1
F1 - CEO da Red Bull revela detalhes sobre saída de Horner: "Tínhamos que fazer alguma coisa"

F1 - CEO da Red Bull revela detalhes sobre saída de Horner: "Tínhamos que fazer alguma coisa"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - CEO da Red Bull revela detalhes sobre saída de Horner: "Tínhamos que fazer alguma coisa"
Binotto 'abre o jogo' sobre posição da Audi em ranking de motores da F1 2026

Binotto 'abre o jogo' sobre posição da Audi em ranking de motores da F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Binotto 'abre o jogo' sobre posição da Audi em ranking de motores da F1 2026
F1 - Russell deseja ter Verstappen como companheiro: "É com ele que eu gostaria de competir"

F1 - Russell deseja ter Verstappen como companheiro: "É com ele que eu gostaria de competir"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Russell deseja ter Verstappen como companheiro: "É com ele que eu gostaria de competir"
F1: Motores de 2026 podem gerar potência mesmo sem aceleração; entenda

F1: Motores de 2026 podem gerar potência mesmo sem aceleração; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Motores de 2026 podem gerar potência mesmo sem aceleração; entenda
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Verstappen aprovou demissão de Horner: "Estilo da Red Bull havia se perdido"
MotoGP

VÍDEO: Honda divulga som do motor da MotoGP 2027; teste de estreia em Sepang é prejudicado pela chuva

Marca tentou adquirir quilometragem no circuito malaio na última janela possível antes de perder concessões ao subir para o Grupo C das montadoras

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Takaaki Nakagami, Honda HRC

A Honda divulgou nesta segunda-feira nas redes sociais um vídeo divulgando o barulho feito pelo novo motor da montadora japonesa, que fará sua estreia oficial na temporada 2027 da MotoGP. Por outro lado, o teste em Sepang que funcionaria como um shakedown da nova unidade de 850cc foi severamente prejudicado pela chuva, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Leia também:

A equipe de testes e desenvolvimento da Honda viajou para a Malásia na semana passada para realizar o último teste do ano antes da pausa para o Natal. No entanto, a chuva persistente durante os três dias em que o pessoal da marca esteve no circuito impediu que a equipe atingisse um de seus principais objetivos: realizar testes de funcionamento com o protótipo do motor 2027.

De acordo com fontes, o piloto de testes da Honda, Takaaki Nakagami, foi para a pista com uma moto de rua equipada com um pacote aerodinâmico reduzido e com o motor de 850 cc que será introduzido nos regulamentos de 2027.

Nakagami pôde experimentar os compostos de pneus úmidos e secos que a Pirelli está desenvolvendo para 2027, quando substituirá a Michelin como fornecedora oficial de pneus da categoria. No entanto, entende-se que Nakagami conseguiu completar pouquíssimas voltas com compostos slicks, o que impediu a Honda de coletar dados significativos em condições secas.

Aleix Espargaro, Honda HRC

Aleix Espargaro, Honda HRC

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Mesmo sem adquirir muita quilometragem, a Honda surpreendeu o público na manhã desta segunda-feira (22) ao publicar um vídeo nas redes sociais com o som do novo motor.

 

Para a fabricante, o teste de Sepang marcaria a oportunidade final de fazer uso total de suas concessões de nível D, tendo coletado 35% dos pontos disponíveis ao longo da temporada de 2025 e passado para o Grupo C de acordo com o sistema.

Essa "promoção" significa que a equipe de desenvolvimento da Honda não poderá testar livremente quando e onde quiser em 2026, e terá ainda uma limitação no número de pneus de testes por temporada (260) que cada piloto pode usar.

Além disso, os titulares da marca também não terão mais permissão para realizar testes privados, o que impede o novato Diogo Moreira de adquirir quilometragem extra em seu ano de estreia na classe-rainha.

Como resultado, assim como a Ducati (Grupo A), a KTM e a Aprilia (ambas do Grupo C), a Honda terá que aguardar os testes organizados pela Pirelli em 2026 - atualmente previstos para serem dois - para testar novamente os novos compostos. Como alternativa, ela pode dividir os testes restantes entre as motos de 2026 e 2027. 

Para esse fim, o Motorsport.com apurou que Aleix Espargaró se concentrará no desenvolvimento da versão final da RC213V, enquanto Nakagami trabalhará com a nova RC214V. Espargaró se juntará ao projeto 2027 no meio da temporada.

Em Sepang, o piloto japonês conseguiu andar com os novos pneus de chuva da Pirelli, um composto que nenhuma outra fabricante conseguiu testar até agora. O restante das equipes usou os pneus para pista seco da Pirelli no teste de Misano em setembro, enquanto a KTM também testou sua moto 2027 em uma sessão privada em Jerez em novembro.

Granado EXCLUSIVO: FIM da MotoE, caminhos para 2026, DIOGO MOREIRA e expectativas para a MotoGP 2026

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Marc Márquez define data para voltar a pilotar após lesão

Principais comentários
Germán Garcia Casanova
Mais de
Germán Garcia Casanova
MotoGP: Honda vai estrear moto de 2027 em Sepang nesta semana

MotoGP: Honda vai estrear moto de 2027 em Sepang nesta semana

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Honda vai estrear moto de 2027 em Sepang nesta semana
MotoGP: Saiba nome do protótipo da Honda para 2027

MotoGP: Saiba nome do protótipo da Honda para 2027

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Saiba nome do protótipo da Honda para 2027
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Takaaki Nakagami
Mais de
Takaaki Nakagami
MotoGP: Quais pilotos estão de volta ao grid para o GP da República Tcheca

MotoGP: Quais pilotos estão de volta ao grid para o GP da República Tcheca

MotoGP
MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Quais pilotos estão de volta ao grid para o GP da República Tcheca
MotoGP: Nakagami correrá GP da Itália no lugar de Marini pela Honda HRC

MotoGP: Nakagami correrá GP da Itália no lugar de Marini pela Honda HRC

MotoGP
MotoGP
GP da Itália
MotoGP: Nakagami correrá GP da Itália no lugar de Marini pela Honda HRC
MotoGP: Honda anuncia Nakagami como wild card no GP da França

MotoGP: Honda anuncia Nakagami como wild card no GP da França

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Honda anuncia Nakagami como wild card no GP da França
Repsol Honda Team
Mais de
Repsol Honda Team
MotoGP: Honda “não teve muito o que testar” em Valência, mas está no caminho certo, revela Puig

MotoGP: Honda “não teve muito o que testar” em Valência, mas está no caminho certo, revela Puig

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Honda “não teve muito o que testar” em Valência, mas está no caminho certo, revela Puig
Com 7º lugar em Valência, Honda sobe no sistema de concessões da MotoGP e 'perde vantagens' para 2026

Com 7º lugar em Valência, Honda sobe no sistema de concessões da MotoGP e 'perde vantagens' para 2026

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
Com 7º lugar em Valência, Honda sobe no sistema de concessões da MotoGP e 'perde vantagens' para 2026
MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

MotoGP
MotoGP
GP de Valência
MotoGP: Jack Miller lidera primeiro treino livre em Valência

Últimas notícias

VÍDEO: Honda divulga som do motor da MotoGP 2027; teste de estreia em Sepang é prejudicado pela chuva

VÍDEO: Honda divulga som do motor da MotoGP 2027; teste de estreia em Sepang é prejudicado pela chuva

MotoGP
MGP MotoGP
VÍDEO: Honda divulga som do motor da MotoGP 2027; teste de estreia em Sepang é prejudicado pela chuva
F1: Bortoleto faz balanço do ano de estreia e afirma não sentir mais pressão como piloto da Audi

F1: Bortoleto faz balanço do ano de estreia e afirma não sentir mais pressão como piloto da Audi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Bortoleto faz balanço do ano de estreia e afirma não sentir mais pressão como piloto da Audi
Caso Mercedes: FIA busca solução para evitar caos no GP da Austrália de F1

Caso Mercedes: FIA busca solução para evitar caos no GP da Austrália de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Caso Mercedes: FIA busca solução para evitar caos no GP da Austrália de F1
F1 - CEO da Red Bull revela detalhes sobre saída de Horner: "Tínhamos que fazer alguma coisa"

F1 - CEO da Red Bull revela detalhes sobre saída de Horner: "Tínhamos que fazer alguma coisa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - CEO da Red Bull revela detalhes sobre saída de Horner: "Tínhamos que fazer alguma coisa"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros