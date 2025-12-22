VÍDEO: Honda divulga som do motor da MotoGP 2027; teste de estreia em Sepang é prejudicado pela chuva
Marca tentou adquirir quilometragem no circuito malaio na última janela possível antes de perder concessões ao subir para o Grupo C das montadoras
A Honda divulgou nesta segunda-feira nas redes sociais um vídeo divulgando o barulho feito pelo novo motor da montadora japonesa, que fará sua estreia oficial na temporada 2027 da MotoGP. Por outro lado, o teste em Sepang que funcionaria como um shakedown da nova unidade de 850cc foi severamente prejudicado pela chuva, segundo apurado pelo Motorsport.com.
A equipe de testes e desenvolvimento da Honda viajou para a Malásia na semana passada para realizar o último teste do ano antes da pausa para o Natal. No entanto, a chuva persistente durante os três dias em que o pessoal da marca esteve no circuito impediu que a equipe atingisse um de seus principais objetivos: realizar testes de funcionamento com o protótipo do motor 2027.
De acordo com fontes, o piloto de testes da Honda, Takaaki Nakagami, foi para a pista com uma moto de rua equipada com um pacote aerodinâmico reduzido e com o motor de 850 cc que será introduzido nos regulamentos de 2027.
Nakagami pôde experimentar os compostos de pneus úmidos e secos que a Pirelli está desenvolvendo para 2027, quando substituirá a Michelin como fornecedora oficial de pneus da categoria. No entanto, entende-se que Nakagami conseguiu completar pouquíssimas voltas com compostos slicks, o que impediu a Honda de coletar dados significativos em condições secas.
Aleix Espargaro, Honda HRC
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Mesmo sem adquirir muita quilometragem, a Honda surpreendeu o público na manhã desta segunda-feira (22) ao publicar um vídeo nas redes sociais com o som do novo motor.
Para a fabricante, o teste de Sepang marcaria a oportunidade final de fazer uso total de suas concessões de nível D, tendo coletado 35% dos pontos disponíveis ao longo da temporada de 2025 e passado para o Grupo C de acordo com o sistema.
Essa "promoção" significa que a equipe de desenvolvimento da Honda não poderá testar livremente quando e onde quiser em 2026, e terá ainda uma limitação no número de pneus de testes por temporada (260) que cada piloto pode usar.
Além disso, os titulares da marca também não terão mais permissão para realizar testes privados, o que impede o novato Diogo Moreira de adquirir quilometragem extra em seu ano de estreia na classe-rainha.
Como resultado, assim como a Ducati (Grupo A), a KTM e a Aprilia (ambas do Grupo C), a Honda terá que aguardar os testes organizados pela Pirelli em 2026 - atualmente previstos para serem dois - para testar novamente os novos compostos. Como alternativa, ela pode dividir os testes restantes entre as motos de 2026 e 2027.
Para esse fim, o Motorsport.com apurou que Aleix Espargaró se concentrará no desenvolvimento da versão final da RC213V, enquanto Nakagami trabalhará com a nova RC214V. Espargaró se juntará ao projeto 2027 no meio da temporada.
Em Sepang, o piloto japonês conseguiu andar com os novos pneus de chuva da Pirelli, um composto que nenhuma outra fabricante conseguiu testar até agora. O restante das equipes usou os pneus para pista seco da Pirelli no teste de Misano em setembro, enquanto a KTM também testou sua moto 2027 em uma sessão privada em Jerez em novembro.
