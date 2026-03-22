O GP do Brasil de Moto3 não terminou da melhor forma para Joel Esteban. Após fazer a pole position da etapa, o espanhol vinha em uma disputa pela segunda posição quando sofreu uma queda forte.

A corrida da Moto3, que abriu a sequência da tarde deste domingo, teve um início marcado por uma série de incidentes, incluindo a do líder do campeonato David Almansa, levando ao acionamento da bandeira vermelha.

Mas o caso mais impressionante foi de Esteban. O piloto da LevelUp - MTA havia largado da pole position, mas, no momento de sua queda, disputava a segunda posição quando perdeu o controle da moto e foi ejetado, caindo com força no chão.

Felizmente Esteban saiu andando do incidente, mas foi encaminhado ao centro médico por precaução. A prova foi reiniciada após a bandeira vermelha e terminou com vitória de Máximo Quilles.

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