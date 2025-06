A sexta-feira de Marc Márquez em Assen foi longe do ideal. Mesmo liderando o TL1 e terminando em sexto no TL2, o hexacampeão da MotoGP caiu em ambas as sessões do dia, precisando ser encaminhado ao centro médico após o fim do segundo treino livre por conta de sua segunda queda.

No primeiro treino livre, Márquez caiu ainda nos primeiros minutos e, após um rápido checkup do Dr. Ángel Charte, foi liberado para ir novamente à pista, garantindo a liderança da sessão, mesmo tendo reclamado de dores no cotovelo.

Na segunda sessão, o hexacampeão foi novamente ao chão a dois minutos do fim na curva 7.

Mesmo sendo uma queda menos forte que a do TL1, Márquez precisou de ajuda dos fiscais de pista para se levantar, visivelmente com dores.

Sem ter como voltar aos boxes antes do fim da regressiva, o hexacampeão ainda terminou a sessão na sexta posição, garantindo um avanço direto ao Q2 da classificação do sábado.

De volta à garagem da Ducati, Márquez ainda aparentava desconforto e, após o fim da sessão, foi informado que ele havia sido encaminhado ao centro médico por se queixar de dores no queixo. Uma imagem da transmissão mostrou uma vermelhidão no pescoço do espanhol.

