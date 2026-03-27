VÍDEO: Marc Márquez sofre forte queda no TL1 do GP dos EUA de MotoGP
Incidente do heptacampeão da classe rainha causou uma bandeira vermelha, mas sem consequências maiores para o piloto da Ducati
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
O fim de semana no Texas não começou da melhor forma para o maior vencedor do Circuito das Américas: Marc Márquez. O heptacampeão da MotoGP estava na quarta volta do TL1 quando sofreu uma queda violenta na curva 10. Ele perdeu a traseira a 191 km/h no topo da colina, pouco antes de mergulhar na curva à esquerda em descida.
Após a derrapada, sua moto se chocou contra a barreira de proteção, o que provocou a interrupção da sessão com bandeira vermelha por cinco minutos.
O piloto, por sua vez, levantou-se rapidamente e foi levado de volta ao box de scooter, mas parecia sentir dores na mão esquerda e um pouco desorientado, já que precisou da ajuda dos comissários de pista assim que se levantou.
Ele levou quase dez minutos para chegar ao seu box, localizado do outro lado do circuito, onde foi recebido pelo Dr. Ángel Charte, médico do campeonato, bem como pelo responsável pelo centro médico do circuito.
Os primeiros exames realizados no local descartaram rapidamente qualquer lesão, apenas ferimentos superficiais.
“Marc está bem”, afirmou Davide Tardozzi à transmissão oficial da MotoGP. “Ele tem uma enorme escoriação no braço direito e na mão esquerda, mas o Dr. Charte o examinou e disse que não há nada grave. Ele está com dor, mas não há lesão óssea, o que significa que ele pode voltar a pilotar se quiser. No entanto, é claro que ele está com dor".
Tardozzi não prevê exames complementares : “Sem raio-X, é apenas um problema superficial.
E, de fato, o atual campeão mundial voltou ao seu box antes do fim da sessão e, com curativos nas feridas e uma segunda moto preparada a tempo, pôde voltar à pista nos últimos dez minutos, terminando a sessão na quarta posição, a pouco menos de 0s4 do melhor tempo, de Pedro Acosta.
DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP - Márquez: "Austin é um circuito que adoro, mas não venço há quatro anos"
MotoGP: "Não podemos esperar que Márquez sempre resolva nossos problemas", reconhece chefe da Ducati
MotoGP: Márquez diz que lhe falta "aquele toque especial" que Bezzecchi tem em 2026
MotoGP: Em meio a rumores de Gresini na Honda, Ducati acredita que não perderá equipes satélites em 2027
MotoGP: Como explicar o domínio da Aprilia no GP do Brasil após derrota na sprint?
MotoGP: Mesmo com vitória em Goiânia, Marc Márquez não se sente no mesmo nível de 2025
Últimas notícias
Porsche Cup: Morestoni aproveita treinos no Velocitta para ajustar carro
Stock Car: Mugiatti volta a liderar no TL2 em Cascavel
Leo Sanchez abre etapa do Velocitta com top 5 em sua categoria na Porsche Cup
Porsche Cup: Fantin é o mais rápido na geral e Pipo Massa lidera categoria Rookie no TL no Velocitta
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários