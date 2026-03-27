VÍDEO: Marc Márquez sofre forte queda no TL1 do GP dos EUA de MotoGP

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Incidente do heptacampeão da classe rainha causou uma bandeira vermelha, mas sem consequências maiores para o piloto da Ducati

Léna Buffa
Editado:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O fim de semana no Texas não começou da melhor forma para o maior vencedor do Circuito das AméricasMarc Márquez. O heptacampeão da MotoGP estava na quarta volta do TL1 quando sofreu uma queda violenta na curva 10. Ele perdeu a traseira a 191 km/h no topo da colina, pouco antes de mergulhar na curva à esquerda em descida.

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Após a derrapada, sua moto se chocou contra a barreira de proteção, o que provocou a interrupção da sessão com bandeira vermelha por cinco minutos.

 

O piloto, por sua vez, levantou-se rapidamente e foi levado de volta ao box de scooter, mas parecia sentir dores na mão esquerda e um pouco desorientado, já que precisou da ajuda dos comissários de pista assim que se levantou.

Ele levou quase dez minutos para chegar ao seu box, localizado do outro lado do circuito, onde foi recebido pelo Dr. Ángel Charte, médico do campeonato, bem como pelo responsável pelo centro médico do circuito.

Os primeiros exames realizados no local descartaram rapidamente qualquer lesão, apenas ferimentos superficiais.

“Marc está bem”, afirmou Davide Tardozzi à transmissão oficial da MotoGP. “Ele tem uma enorme escoriação no braço direito e na mão esquerda, mas o Dr. Charte o examinou e disse que não há nada grave. Ele está com dor, mas não há lesão óssea, o que significa que ele pode voltar a pilotar se quiser. No entanto, é claro que ele está com dor".

Tardozzi não prevê exames complementares :  “Sem raio-X, é apenas um problema superficial.

E, de fato, o atual campeão mundial voltou ao seu box antes do fim da sessão e, com curativos nas feridas e uma segunda moto preparada a tempo, pôde voltar à pista nos últimos dez minutos, terminando a sessão na quarta posição, a pouco menos de 0s4 do melhor tempo, de Pedro Acosta.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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