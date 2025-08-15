Todas as categorias

MotoGP GP da Áustria

VÍDEO: Martín cai e moto 'sai voando' em acidente no TL2 do GP da Áustria de MotoGP

Atual campeão da MotoGP saiu sem problemas do acidente e logo retornou à pista com a moto reserva

Guilherme Longo
Editado:
320e8782-f7b8-47d1-8f34-dc50d86d6e2f

O segundo treino livre para o GP da Áustria de MotoGP começou com um susto envolvendo o atual campeão, Jorge Martín. O espanhol caiu da moto enquanto sua RS-GP da Aprilia saiu em disparada pela pista, antes de capotar diversas vezes no ar.

Leia também:

A sessão estava ainda em seus minutos iniciais quando Martín acabou se desequilibrando na chegada à curva 9. Enquanto o espanhol perdeu velocidade e foi parando, sua moto saiu em disparada e, ao chegar na caixa de brita, capotou diversas vezes no ar, parando na barreira de proteção. 

Veja abaixo o vídeo do momento:

 

Martín saiu sem problemas do acidente, sendo levado rapidamente para os boxes. Poucos minutos depois, ele voltou à pista com a moto reserva.

O fim de semana marca apenas o terceiro final de semana do atual campeão em 2025, com sua temporada sendo fortemente comprometida por uma série de acidentes no primeiro semestre, começando com o teste de Chang, outro que antecedeu o GP da Tailândia e o último no Catar, com este de Losail tirando o espanhol de sete corridas.

Neste período, Martín se envolveu também em uma guerra nos bastidores para dissolver seu contrato com a Aprilia no fim de 2025. Mas a possibilidade de represálias por parte da Dorna Sports fez com que o espanhol desistisse da ideia de ir para a Honda, confirmando que cumprirá seu acordo até o fim de 2026.

Guilherme Longo MotoGP
Artigo anterior "A decisão é dele", diz chefe de Diogo Moreira sobre chances do brasileiro subir para MotoGP em 2026

