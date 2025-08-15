O segundo treino livre para o GP da Áustria de MotoGP começou com um susto envolvendo o atual campeão, Jorge Martín. O espanhol caiu da moto enquanto sua RS-GP da Aprilia saiu em disparada pela pista, antes de capotar diversas vezes no ar.

A sessão estava ainda em seus minutos iniciais quando Martín acabou se desequilibrando na chegada à curva 9. Enquanto o espanhol perdeu velocidade e foi parando, sua moto saiu em disparada e, ao chegar na caixa de brita, capotou diversas vezes no ar, parando na barreira de proteção.

Martín saiu sem problemas do acidente, sendo levado rapidamente para os boxes. Poucos minutos depois, ele voltou à pista com a moto reserva.

O fim de semana marca apenas o terceiro final de semana do atual campeão em 2025, com sua temporada sendo fortemente comprometida por uma série de acidentes no primeiro semestre, começando com o teste de Chang, outro que antecedeu o GP da Tailândia e o último no Catar, com este de Losail tirando o espanhol de sete corridas.

Neste período, Martín se envolveu também em uma guerra nos bastidores para dissolver seu contrato com a Aprilia no fim de 2025. Mas a possibilidade de represálias por parte da Dorna Sports fez com que o espanhol desistisse da ideia de ir para a Honda, confirmando que cumprirá seu acordo até o fim de 2026.

