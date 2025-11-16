VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP
Piloto da VR46 perdeu o controle da moto ao se encaminhar ao colchete e acertou a Honda de Espargaró
O GP de Valência de MotoGP deste domingo trouxe o caos antes mesmo da largada. Uma batida de Franco Morbidelli mexeu com o grid e trouxe consequências inesperadas para o piloto da VR46.
Morbidelli estava a caminho de seu colchete no grid de largada mas, logo após Aleix Espargaró parar em seu lugar, o piloto da VR46 aparentemente levou um susto, perdeu o controle da moto e bateu na Honda do espanhol.
O piloto ítalo-brasileiro conseguiu voltar aos boxes antes do apagar das luzes e chegou a largar do pitlane, mas acabou abandonando ao final da primeira volta. Inicialmente, pensava-se que o motivo por trás disso era o dano em sua moto mas, pouco após o fim da corrida, foi divulgada a informação de que Morbidelli havia fraturado a mão no incidente.
Como consequência, Morbidelli não participará do teste de pós-temporada desta terça-feira em Valência, onde ele teria contato pela primeira vez com sua moto da temporada 2026. Ele segue na VR46, correndo com a GP25, a Ducati utilizada por Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio neste camperonato.
