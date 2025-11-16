Todas as categorias

Cuiabá
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
GP de Valência
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista
GP de Valência
Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026
GP de São Paulo
Hamilton critica pilotos aposentados e promete apoio aos novatos da F1
GP de Valência
VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP
Temporada 2 da A2RL termina de forma dramática
MotoGP GP de Valência

VÍDEO: Morbidelli bate antes da largada em Valência, fratura a mão e está fora do teste de pós-temporada da MotoGP

Piloto da VR46 perdeu o controle da moto ao se encaminhar ao colchete e acertou a Honda de Espargaró

Redação Motorsport.com
Editado:
G54OO6SWoAAoqQq

O GP de Valência de MotoGP deste domingo trouxe o caos antes mesmo da largada. Uma batida de Franco Morbidelli mexeu com o grid e trouxe consequências inesperadas para o piloto da VR46.

Leia também:
 

Morbidelli estava a caminho de seu colchete no grid de largada mas, logo após Aleix Espargaró parar em seu lugar, o piloto da VR46 aparentemente levou um susto, perdeu o controle da moto e bateu na Honda do espanhol.

O piloto ítalo-brasileiro conseguiu voltar aos boxes antes do apagar das luzes e chegou a largar do pitlane, mas acabou abandonando ao final da primeira volta. Inicialmente, pensava-se que o motivo por trás disso era o dano em sua moto mas, pouco após o fim da corrida, foi divulgada a informação de que Morbidelli havia fraturado a mão no incidente.

 

Como consequência, Morbidelli não participará do teste de pós-temporada desta terça-feira em Valência, onde ele teria contato pela primeira vez com sua moto da temporada 2026. Ele segue na VR46, correndo com a GP25, a Ducati utilizada por Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio neste camperonato.

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Confira a classificação final da temporada 2025 da MotoGP
Próximo artigo Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
Verstappen revela: Avisei a Red Bull para "ficar de olho em Bortoleto" antes mesmo do brasileiro chegar à F1
GP de Valência
Confira a classificação final da temporada 2025 da MotoGP
Valência
Com Diogo Moreira campeão, confira a classificação final da Moto2

Últimas notícias

Cuiabá
Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
GP de Valência
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
VÍDEO: F1 faz parceria com Fortnite e lança itens das equipes; veja trailer
CEO da McLaren queria Valentino Rossi na Indy 500, diz jornalista

Filtros