O GP de Valência de MotoGP deste domingo trouxe o caos antes mesmo da largada. Uma batida de Franco Morbidelli mexeu com o grid e trouxe consequências inesperadas para o piloto da VR46.

Morbidelli estava a caminho de seu colchete no grid de largada mas, logo após Aleix Espargaró parar em seu lugar, o piloto da VR46 aparentemente levou um susto, perdeu o controle da moto e bateu na Honda do espanhol.

O piloto ítalo-brasileiro conseguiu voltar aos boxes antes do apagar das luzes e chegou a largar do pitlane, mas acabou abandonando ao final da primeira volta. Inicialmente, pensava-se que o motivo por trás disso era o dano em sua moto mas, pouco após o fim da corrida, foi divulgada a informação de que Morbidelli havia fraturado a mão no incidente.

Como consequência, Morbidelli não participará do teste de pós-temporada desta terça-feira em Valência, onde ele teria contato pela primeira vez com sua moto da temporada 2026. Ele segue na VR46, correndo com a GP25, a Ducati utilizada por Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Fabio di Giannantonio neste camperonato.

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!