MotoGP GP da Hungria

VÍDEO: Moto de Acosta voa e quase acerta cinegrafista da MotoGP em incidente na Hungria

Incidente ocorreu na classificação deste sábado, mas não afetou o piloto espanhol

Guilherme Longo
Editado:
GzDi9LvXQAAKrcQ

O sábado da MotoGP trouxe um susto que muitos não viram pela televisão. Durante a classificação, realizada nesta manhã, o espanhol da KTM, Pedro Acosta, acabou caindo de sua moto no início do Q2. Mas o que poucos viram foi o destino de sua RC16 que, por pouco, não acertou um cinegrafista da categoria.

Ainda nos minutos iniciais do Q2, Acosta buscava fazer uma volta rápida mas acabou se desequilibrando e caiu na curva 8. Diferentemente de sua queda na sexta-feira, onde chegou a bater com a cabeça no chão, essa foi menos complicada para o piloto, que somente escorregou pela caixa de brita.

Já sua moto acabou capotando diversas vezes ao atingir a área de escape. Porém, a transmissão não havia mostrado inicialmente a extensão de seu incidente. Apenas horas depois, nas redes sociais, a MotoGP compartilhou a realidade do voo da moto de Acosta. Sua KTM não acertou por pouco um cinegrafista da categoria.

 

Segundo a própria publicação, o cinegrafista João saiu ileso do susto. O próprio vídeo mostra ele sinalizando que estava tudo ok com ele.

O sábado complicado de Acosta continuou na corrida sprint, onde acabou caindo enquanto se defendia do ataque de rivais e, com isso, terminou a prova curta na 17ª e penúltima posição, à frente apenas do companheiro de KTM, Brad Binder.

Guilherme Longo
Filtros