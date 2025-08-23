VÍDEO: Moto de Acosta voa e quase acerta cinegrafista da MotoGP em incidente na Hungria
Incidente ocorreu na classificação deste sábado, mas não afetou o piloto espanhol
O sábado da MotoGP trouxe um susto que muitos não viram pela televisão. Durante a classificação, realizada nesta manhã, o espanhol da KTM, Pedro Acosta, acabou caindo de sua moto no início do Q2. Mas o que poucos viram foi o destino de sua RC16 que, por pouco, não acertou um cinegrafista da categoria.
Ainda nos minutos iniciais do Q2, Acosta buscava fazer uma volta rápida mas acabou se desequilibrando e caiu na curva 8. Diferentemente de sua queda na sexta-feira, onde chegou a bater com a cabeça no chão, essa foi menos complicada para o piloto, que somente escorregou pela caixa de brita.
Já sua moto acabou capotando diversas vezes ao atingir a área de escape. Porém, a transmissão não havia mostrado inicialmente a extensão de seu incidente. Apenas horas depois, nas redes sociais, a MotoGP compartilhou a realidade do voo da moto de Acosta. Sua KTM não acertou por pouco um cinegrafista da categoria.
Segundo a própria publicação, o cinegrafista João saiu ileso do susto. O próprio vídeo mostra ele sinalizando que estava tudo ok com ele.
O sábado complicado de Acosta continuou na corrida sprint, onde acabou caindo enquanto se defendia do ataque de rivais e, com isso, terminou a prova curta na 17ª e penúltima posição, à frente apenas do companheiro de KTM, Brad Binder.
DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Indy: Já campeão, Palou voa e faz a pole no oval de Milwaukee
NASCAR Brasil: Barrichello se envolve em acidente com Camilo, vence em Mogi e garante título do Campeonato Brasileiro
AO VIVO: Assista à corrida 1 da etapa do Velocitta da NASCAR Brasil
VÍDEO: Moto de Acosta voa e quase acerta cinegrafista da MotoGP em incidente na Hungria
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários