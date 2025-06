O segundo treino livre da MotoGP em Assen foi marcado por um grande susto. Quando a sessão se aproximava da metade, uma forte queda envolvendo Ai Ogura terminou com a Aprilia do japonês da Trackhouse em chamas.

Ogura vinha pela curva 11 do circuito do GP da Holanda a 32min do fim da sessão quando acabou perdendo o controle da moto e sendo ejetado. Mas enquanto o piloto ficou ok, terminando na caixa de brita sem maiores problemas, sua moto acabou iniciando um grande incêndio com o impacto no chão.

Com isso, a sessão foi imediatamente interrompida pela direção de prova, para que os fiscais pudessem fazer a limpeza da pista.

A interrupção ajudou também os vários pilotos que foram ao chão no início da sessão. Apenas nos dez minutos iniciais do TL2 foram registradas seis quedas, incluindo o vice-líder do Mundial, Álex Márquez, que voltou aos boxes da Gresini mancando. Na MotoGP, a bandeira vermelha interrompe a regressiva, mesmo em treinos livres.

A sessão foi reiniciada após cerca de dez minutos de paralisação

