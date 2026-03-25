VÍDEO: 'MotoGP 26' revela trailer de 15 minutos de gameplay

A um mês do lançamento, o 'MotoGP 26' revelou um pouco mais da gameplay em um vídeo de 15 minutos com imagens diretamente do jogo, que permitem ter uma ideia da nova edição do game oficial da categoria rainha.

O vídeo mostra Raúl Fernández no circuito de Austin, palco do GP das Américas neste fim de semana, Fabio Quartararo em Portimão e Marc Márquez sob chuva em Silverstone, com diferentes ângulos de câmera.

A Milestone, o estúdio que desenvolveu o jogo, promete uma jogabilidade “significativamente modificada” para se aproximar das reais dificuldades da pilotagem, o que fica evidente nas novas animações do piloto em sua moto.

O jogo não se limita às motos e aos circuitos da MotoGP. O modo Race Off, que surgiu com o MotoGP 25, estará agora no Reino Unido, com dois novos circuitos, que permitirão jogar com os pilotos em Motard, Flat Track e Minibikes.

O modo Race Off do MotoGP 26 permite ver os pilotos competindo em outras categorias Foto de: Milestone

O jogo também inclui corridas monomarca com motos de rua de 1000 cc, apresentando pilotos da MotoGP, Moto2 e Moto3 nos circuitos visitados pelo campeonato.

O jogo será lançado em 29 de abril para PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X e para PC, via Steam, Microsoft Store e Epic Games Store.

DOMÍNIO da APRILIA no Brasil: e aí, Márquez? DIOGO, problemas e BASTIDORES do Pódio Cast em Goiânia!

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