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VÍDEO MotoGP: Bezzecchi se desculpa com fiscal após agressão e rompe silêncio sobre caso

Piloto da Aprilia faz a sua primeira declaração pública depois de receber uma suspensão que o tirou do GP da República Tcheca deste domingo

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Líder do Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi fez seu primeiro pronunciamento oficial após ser proibido de participar do GP da República Tcheca deste domingo por agredir um fiscal de pista.

Leia também:

Depois de cair na penúltima volta, o piloto de 27 anos correu em direção à sua Aprilia, que estava sendo recolhida pelos fiscal. As imagens mostraram um fiscal acelerando o motor - provavelmente por acidente - enquanto levantavam a moto imobilizada da brita.

A cena pareceu agitar Bezzecchi, que foi então visto empurrando e dando um tapa no fiscal - um trabalhador voluntário. Após a corrida, os comissários convocaram-no para uma audiência e acabaram por bani-lo da corrida de domingo em Brno por comportamento antidesportivo.

Um recurso apresentado pela Aprilia na noite de sábado foi rejeitado. Embora o painel de comissários liderado por Simon Crafar tenha admitido que os pilotos podem “sentir emoções fortes imediatamente após um incidente”, argumentou que “tais circunstâncias não podem desculpar nem justificar agressão física dirigida ao pessoal do circuito que desempenha as suas funções oficiais".

 

Na manhã de domingo, Bezzecchi divulgou a sua primeira declaração pública após o incidente, dizendo que não pode haver justificativa para seu comportamento.

“Gostaria de pedir desculpa à toda a comunidade da MotoGP pelo meu comportamento em relação ao fiscal”, escreveu. “Também lamento porque sei quanto esforço e sacrifício os eles fazem para garantir a segurança. Este comportamento não deveria acontecer e não há justificativa para isso. Peço desculpa a todos, à Aprilia e aos meus fãs.”

Durante o aquecimento do domingo de manhã, Bezzecchi foi falar com o fiscal, que estava na Curva 3, para pedir desculpa pessoalmente pelas suas ações.

 

MOREIRA GANHA IMPORTÂNCIA INÉDITA na MotoGP em Brno! MÁRQUEZ x Bezzecchi, WSBK, Bê Tibúrcio e mais!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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