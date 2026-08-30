VÍDEO: MotoGP divulga traçado do polêmico circuito de Adelaide

A MotoGP e o governo da Austrália do Sul revelaram neste domingo uma simulação do polêmico novo circuito de rua de Adelaide, que passa a ser o palco do GP da Austrália a partir do próximo ano.

O projeto, cuja conclusão está prevista para novembro de 2027 — data em que a corrida está programada —, representa um investimento de cerca de 96 milhões de dólares australianos (R$360 milhões), revelou o governo local.

O circuito será construído na área anteriormente ocupada pela pista que sediou o GP da Austrália de Fórmula 1 até 1995. Terá 4,13km e contará com 15 curvas, com o traçado incorporando releituras de vários trechos do antigo autódromo, incluindo a Stag Corner, Rundle Road e Brewery Bend.

Simulações realizadas para o projeto estimam uma velocidade máxima de cerca de 343 km/h para a MotoGP, enquanto o tempo de volta projetado para as máquinas da categoria rainha é de aproximadamente 01min26s.

Um dos aspectos mais controversos do projeto, dada a escala das obras necessárias, tem sido seu impacto ambiental. A reforma envolverá a remoção de 42 árvores classificadas como “significativas”, além de outras 335 árvores que o governo da Austrália do Sul categorizou como “regulamentadas, não regulamentadas, invasivas, mortas ou em más condições”.

Outras 88 árvores serão realocadas, enquanto outras 22 estão atualmente “sob investigação”, segundo o governo, que também afirmou que há atualmente 8.895 árvores dentro do perímetro do circuito e que 95% delas permanecerão “intocadas” durante a reforma.

Do investimento de 96 milhões de dólares australianos, 15 milhões serão destinados a um pacote voltado para a restauração de habitats de várias espécies animais e de áreas verdes, incluindo o rio Torrens.

O governo local também se comprometeu a plantar 10 novas árvores para cada árvore removida, o que significa que, no total, serão plantadas cerca de 3.770 árvores. O plano tem como objetivo atender às preocupações de grupos ambientalistas que realizaram protestos contra o projeto nos últimos meses. Essas campanhas levaram 43.000 pessoas a assinarem uma petição pedindo a suspensão do GP.

Visão geral do circuito de Adelaide Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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