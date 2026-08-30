VÍDEO: MotoGP divulga traçado do polêmico circuito de Adelaide
Troca do palco do GP da Austrália do tradicional circuito de Phillip Island por um traçado de rua em Adelaide tem sido alvo de críticas pelos fãs
A MotoGP e o governo da Austrália do Sul revelaram neste domingo uma simulação do polêmico novo circuito de rua de Adelaide, que passa a ser o palco do GP da Austrália a partir do próximo ano.
O projeto, cuja conclusão está prevista para novembro de 2027 — data em que a corrida está programada —, representa um investimento de cerca de 96 milhões de dólares australianos (R$360 milhões), revelou o governo local.
O circuito será construído na área anteriormente ocupada pela pista que sediou o GP da Austrália de Fórmula 1 até 1995. Terá 4,13km e contará com 15 curvas, com o traçado incorporando releituras de vários trechos do antigo autódromo, incluindo a Stag Corner, Rundle Road e Brewery Bend.
Simulações realizadas para o projeto estimam uma velocidade máxima de cerca de 343 km/h para a MotoGP, enquanto o tempo de volta projetado para as máquinas da categoria rainha é de aproximadamente 01min26s.
Um dos aspectos mais controversos do projeto, dada a escala das obras necessárias, tem sido seu impacto ambiental. A reforma envolverá a remoção de 42 árvores classificadas como “significativas”, além de outras 335 árvores que o governo da Austrália do Sul categorizou como “regulamentadas, não regulamentadas, invasivas, mortas ou em más condições”.
Outras 88 árvores serão realocadas, enquanto outras 22 estão atualmente “sob investigação”, segundo o governo, que também afirmou que há atualmente 8.895 árvores dentro do perímetro do circuito e que 95% delas permanecerão “intocadas” durante a reforma.
Do investimento de 96 milhões de dólares australianos, 15 milhões serão destinados a um pacote voltado para a restauração de habitats de várias espécies animais e de áreas verdes, incluindo o rio Torrens.
O governo local também se comprometeu a plantar 10 novas árvores para cada árvore removida, o que significa que, no total, serão plantadas cerca de 3.770 árvores. O plano tem como objetivo atender às preocupações de grupos ambientalistas que realizaram protestos contra o projeto nos últimos meses. Essas campanhas levaram 43.000 pessoas a assinarem uma petição pedindo a suspensão do GP.
Visão geral do circuito de Adelaide
Foto: MotoGP Sports Entertainment Group
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