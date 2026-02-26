VÍDEO: MotoGP divulga vinheta de abertura da temporada 2026 com Diogo Moreira
Categoria inicia a temporada 2026 neste fim de semana, com o GP da Tailândia
No aquecimento para o GP da Tailândia deste fim de semana, marcando a abertura do campeonato, a MotoGP divulgou nas redes sociais a vinheta oficial de abertura das transmissões da temporada 2026, a primeira com o brasileiro Diogo Moreira.
Em 2026, Moreira fará sua estreia na classe-rainha do Mundial de Motovelocidade como piloto da LCR, equipe satélite da Honda, fazendo dupla com o francês Johann Zarco.
No vídeo de pouco mais de um minuto de duração, Diogo é o segundo piloto a aparecer, à frente apenas do outro novato da temporada 2026: o turco Toprak Razgatlioglu, da Pramac Yamaha. A ordem de aparição leva em consideração o resultado final do Mundial de 2025, com Marc Márquez sendo o último após a conquista do heptacampeonato da classe no ano passado.
Confira abaixo o vídeo:
A MotoGP abre as atividades da temporada 2026 neste fim de semana com o GP da Tailândia, a primeira de 22 etapas. As sessões de pista começam já na madrugada de quinta para sexta, à 00h45, com o TL1, seguido do TL2 às 05h. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria do motociclismo mundial.
