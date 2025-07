Franco Morbidelli, da VR46, caiu da moto, deslizou e ficou deitado na brita em uma grave queda na oitava volta da corrida sprint do GP da Alemanha da MotoGP.

Após o acidente na curva 8, o piloto ítalo-brasileiro foi encaminhado para o centro médico, onde foi diagnosticado com uma "contusão grave na clavícula esquerda". Depois, ele foi para um hospital próximo ao circuito de Sachsenring. Veja o vídeo da queda.

A sprint do GP da Alemanha foi vencida por Marc Márquez, da Ducati, mesmo escapando da pista na primeira volta. Marco Bezzecchi, da Aprilia, e Fabio Quartararo, da Yamaha, completaram o pódio.

Rival de Moreira, Canet cai na Moto2

No Q2 do treino classificatório da Moto2, o espanhol Arón Canet, rival do brasileiro Diogo Moreira na disputa pelo título de 2025, deslizou e sofreu uma grave queda na curva 7 de Sachsenring. Ele precisou ser encaminhado para o centro médico do circuito.

O perfil da MotoGP nas redes sociais informou que Canet será avaliado pelos médicos antes da corrida, no domingo (13).

VALENTINO ROSSI no PÓDIO CAST!: MotoGP no Brasil, AMIZADE com ALEX BARROS, INTERLAGOS e mais!

Watch: VALENTINO ROSSI no PÓDIO CAST!: MotoGP no Brasil, AMIZADE com ALEX BARROS, INTERLAGOS e mais!

PÓDIO CAST traz GUTO NEJAIM para um REENCONTRO HISTÓRICO com FAUSTO MACIEIRA

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!