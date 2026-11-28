VÍDEO MotoGP: Moto de Márquez pega fogo e atrasa largada da sprint do GP de Valência
Octacampeão, que se despede das pistas neste fim de semana, foi punido com uma dupla volta longa
A corrida sprint do GP de Valência de MotoGP precisou ser atrasada devido a um susto envolvendo Marc Márquez. O espanhol, que está em seu fim de semana de despedida das pistas, viu sua moto começar a pegar fogo bem no apagar das luzes.
Bem na hora da largada da sprint, as luzes demoraram para se apagar e, em meio à dúvida sobre o que estava rolando, os pilotos perceberam Márquez levantando as mãos, apontando para algum problema com sua moto, que começava a soltar muita fumaça.
O espanhol correu de volta aos boxes para pegar a moto reserva e participar da sprint. Porém, pelo atraso na largada, Márquez foi punido com uma dupla volta longa, comprometendo seu resultado neste sábado.
Márquez chocou o mundo do esporte a motor na sexta-feira ao anunciar sua aposentadoria das pistas de forma imediata, após a conclusão do GP de Valência deste fim de semana. A corrida deste domingo será a última de sua carreira.
10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +
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