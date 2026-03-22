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Morbidelli também perdeu o contato com a moto e foi para o chão na curva 4

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Na manhã deste domingo (22), os pilotos da MotoGP seguiram a programação normal do dia e entraram na pista em Goiânia para a sessão de aquecimento antes da corrida. Mas a dupla da VR46 não teve muita sorte e ambos acabaram caindo.

Leia também:

No warm-up, todos os pilotos têm 10 minutos disponíveis para ir à pista e entender o traçado que lhes espera naquele dia. Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio seguiram esse cronograma, mas ambos acabaram indo para o chão.

Di Giannantonio conquistou a pole para a corrida que coloca o Brasil de volta no calendário da MotoGP no último sábado. O piloto da VR46 escorregou por alguns metros no setor três, mas se levantou, sem demonstrar nenhum ferimento mais grave que comprometa a etapa.

 

A queda de Morbidelli aconteceu na curva 4 e o piloto também escorregou por alguns metros, com a perna em contato com o solo. A moto acabou sendo a mais afetada, por ter girado algumas vezes na área de escape.

 

 A corrida principal está marcada para as 15h (Brasília) e o Motorsport.com Brasil acompanha todas as ações in loco em Goiânia.

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