A segunda etapa da temporada 2026 da MotoGP será no Brasil, que volta ao calendário do Campeonato Mundial mais de duas décadas depois da última corrida disputada lá. A pista já tinha recebido a categoria rainha no final dos anos 80, embora, desde então, as coisas tenham mudado muito no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

Os pilotos vão encontrar na próxima semana instalações completamente renovadas, tanto na pista como no seu entorno, edifícios e acessos, em um trabaho que ainda está em andamento para garantir que tudo esteja pronto até 20 de março, quando as motos da Moto3 entrarem em pista para o TL1 do GP do Brasil.

Se nos focarmos no traçado, o renovado Autódromo Ayrton Senna apresenta uma extensão de 3,835 km, claramente abaixo da média do campeonato e pouquíssimo acima da pista mais curta do calendário, a de Sachsenring, na Alemanha, com apenas 3,671 km de extensão.

Traçado anti-Márquez

Essa comparação, precisamente, nos leva à primeira característica que distingue o circuito de Goiânia: o número de curvas à direita, com nove das 14 curvas sendo à direita e apenas cinco à esquerda.

Inicialmente, essa distribuição, completamente oposta à da Alemanha, onde a maioria das curvas são à esquerda, faz com que o circuito brasileiro pareça "ruim" para Marc Márquez , um piloto que sempre foi conhecido por seu domínio em circuitos com mais curvas à esquerda.

Layout del Circuito de Goiania, con una sección de 8 curvas a derecha, entre la 11 y la 4 Foto de: MotoGP

Além de ter nove curvas para a esquerda, há um detalhe que representa um certo perigo, não só para Márquez, mas para todo o grid: da curva 11 à curva 4, praticamente toda a parte externa da pista, todas as curvas são para a direita.

Isso significa que, ao se aproximar da curva 5 para entrar pela linha interna, o lado esquerdo do pneu estará completamente frio, com o perigo inerente a essa situação.

Uma vez lá, há três curvas consecutivas para a esquerda (5, 6 e 7), uma curva para a direita (8) e mais duas para a esquerda (9 e 10) antes de entrar em um 'oval' quase completamente composto por curvas para a direita.

Trabalha-se até ao último minuto

As obras do Autódromo Ayrton Senna de Goiânia podem ser acompanhadas praticamente em direto na página da empresa de drones Rota Drone Filmes, cujo canal no YouTube publica vídeos do progress de construção do circuito, que já está completamente concluído, mas a ultimar muitos detalhes.

Um dos aspetos que mais chama a atenção no vídeo é que as vias e acessos são de terra e isso, combinado com as chuvas anunciadas para toda a semana do GP, leva a pensar que haverá grandes quantidades de lama e que, em parte, a pista pode ser afetada.

Portanto, será importante abordar os primeiros treinos livres com cautela e permitir que as que as motos vão limpando o asfalto com o passar das voltas, sempre e quando a chuva dê uma trégua aos pilotos.

