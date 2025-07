A KTM Tech3 não terá nenhuma de suas motos no grid de largada para a corrida sprint do GP da Alemanha de MotoGP. Depois de perder Enea Bastianini no início do fim de semana, que permaneceu em casa devido a uma apendicite que o forçou a ir para o hospital, a equipe também teve que lidar com a queda sofrida por Maverick Viñales durante o Q2 do treino classificatório que resultou no deslocamento do ombro esquerdo. Os exames iniciais descartaram fraturas, mas Maverick não participará das corridas da etapa alemã.

Depois de passar pelo Q1 com o segundo tempo mais rápido, o piloto espanhol se aventurou novamente com o pneu traseiro médio de chuva no início do segmento decisivo da classificação, quando a chuva começou a cair mais forte em Sachsenring.

Maverick caiu em uma colisão bastante violenta na Curva 4, saindo com o ombro esquerdo deslocado e sendo imediatamente levado para o Centro Médico do circuito, chegando a ser submetido a anestesia, pois a dor era muito intensa.

Posteriormente, Viñales foi levado ao Hospital de Chemnitz para mais investigações. Felizmente, os exames descartaram a presença de fraturas, mas o piloto da Tech3 não poderá participar nem da sprint e da corrida de domingo, no qual ele deveria largar da 12ª fila do grid, conforme confirmou a MotoGP nas redes sociais.

Depois de avaliação médica no hospital, Viñales revelou que vai perder tanto o GP da Alemanha quanto o GP da República Tcheca, na próxima semana.

