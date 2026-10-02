O primeiro treino livre da MotoGP em Motegi começou sob efeito da chuva e já trouxe consequências: piloto de testes da Honda e wild card deste GP do Japão, Takaaki Nakagami sofreu uma forte queda ainda em sua primeira volta e está fora do restante do fim de semana devido a uma fratura na clavícula.

O piloto tentava se familiarizar com as condições complicadas de Motegi pós-recapeamento e em meio a uma fraca chuva que caía. Mas, antes mesmo de completar uma volta cronometrada, sofreu um highside forte na Curva 11, caindo com força sobre o lado esquerdo antes de ir parar na brita.

Antes de parar, a moto ainda acertou o piloto japonês, mas, felizmente, quando já estava sob uma velocidade mais baixa. Nakagami conseguiu se levantar quando os comissários chegaram ao local com uma maca, mas era possível vê-lo segurando o braço esquerdo, indicando estar com muita dor.

A curva à direita já havia se mostrado desafiadora para os pilotos da MotoGP, com Marco Bezzecchi também sofrendo uma queda no mesmo ponto minutos antes.

Nakagami foi levado ao centro médico para exames e, pouco depois, a Honda confirmou a fratura na clavícula, que retira o japonês do restante do fim de semana.

O piloto de 34 anos é o líder do desenvolvimento da moto 850cc da Honda para 2027, que abandona o modelo atual, RC213V, pela sua evolução, o RC214V. Havia uma expectativa de que esta fosse sua última participação como wild card na MotoGP da carreira.

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