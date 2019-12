Em um dos mais esperados encontros entre estrelas no esporte a motor mundial, Valentino Rossi e Lewis Hamilton trocaram suas máquinas de Fórmula 1 e MotoGP e aceleraram durante um dia no circuito Ricardo Tormo, em Valência.

Heptacampeão da categoria rainha da motovelocidade, o italiano Rossi guiou a Mercedes de Hamilton. O hexacampeão da elite do automobilismo, por sua vez, teve a oportunidade de pilotar a YZR-M1 do ‘Doutor’. Veja a volta do britânico abaixo:

Veja imagens do evento: