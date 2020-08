VÍDEO: Veja chegada alucinante do GP da Estíria de MotoGP, com vitória do português Miguel Oliveira

Um final no estilo que todo fã do esporte a motor gosta. Miguel Oliveira conquistou sua primeira vitória na MotoGP na etapa da Estíria deste domingo após assumir a liderança apenas nos metros finais da corrida.

Antes da bandeira vermelha causada pelo acidente de Maverick Viñales, Joan Mír e a Suzuki dominavam a prova, com o piloto abrindo uma boa distância para os rivais. Mas o espanhol não conseguiu imprimir o mesmo ritmo após a relargada, ficando para trás na disputa.

Pol Espargaró e Jack Miller protagonizavam a disputa pela vitória até a curva final, mas um toque entre os dois abriu espaço suficiente para uma improvável vitória da Tech3 KTM do português Miguel Oliveira.

O final da prova deixou todo mundo em pé, inclusive a equipe de narração da Fox Sports, transmissora da MotoGP no Brasil, veja abaixo:

