VÍDEO: Veja como Márquez fez anúncio de aposentadoria da MotoGP
Espanhol fez uma 'brincadeira' simulando a clássica cena dos cartões do filme "Simplesmente Amor"
O mundo do esporte a motor começou a sexta-feira (27) em choque, após Marc Márquez anunciar sua aposentadoria imediata da MotoGP após a conclusão da temporada 2026 neste fim de semana no GP de Valência.
O anúncio chocante de Márquez vem apenas cinco dias após a conquista do décimo título mundial do espanhol, sendo o oitavo na MotoGP, igualando o recorde de Giácomo Agostini, que esteve com Marc na celebração em Portimão.
Mas o que chamou a atenção de muitos foi a forma como Márquez optou por fazer esse anúncio. Emulando a clássica cena dos cartões do filme "Simplesmente Amor", o piloto aproveitou um momento em que estava sendo filmado pela transmissão internacional para segurar uma série de cartolinas com a mensagem.
"Vamos conversar mais tarde, mas primeiro...", começou a mensagem. "Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa jornada", dizia o segundo. "Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu", estava no terceiro cartão, até que vieram os dois últimos com o anúncio: "Esta sera minha última corrida na MotoGP. Fizemos história", terminava a mensagem.
O anúncio repentino choca por mais que, nos últimos meses, já rolavam rumores de que Márquez poderia pendurar o capacete após a conquista do título de 2026. Mesmo no último fim de semana, em Portimão, o piloto desconversou quando questionado sobre a possibilidade de se aposentar das pistas.
A decisão de Márquez vem no mesmo fim de semana que marca a despedida das motos 1000cc, que serão substituídas pelas novas 850cc a partir de 2027, com o primeiro teste oficial já marcado para a próxima terça-feira (01) em Valência.
10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +
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