VÍDEO: Veja tudo sobre a troca de máquinas entre Hamilton e Rossi

Lewis Hamilton e Valentino Rossi trocaram de máquinas recentemente em um teste muito esperado pelos fãs do esporte a motor em todo o mundo. No vídeo acima, o Motorsport.com mostra detalhes da troca de assentos entre as lendas da Fórmula 1 e da MotoGP.

O anúncio da troca deixou os fãs em frenesi e o teste foi realizado no início deste mês no circuito de Valência. Rossi pilotou a Mercedes W08 2017, enquanto Hamilton guiou a Yamaha YZR-11 que Rossi pilotou no final da temporada da MotoGP neste ano.

Hamilton já havia pilotado superbikes, enquanto Rossi já havia testado e impressionado em carros de F1 da Ferrari antes. Assim, ambos pisaram fundo em suas máquinas. Foi muito mais do que uma mera demonstração.

Veja imagens do evento: