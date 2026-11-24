A KTM confirmou nesta terça-feira (24) que Maverick Viñales não disputará o GP de Valência deste fim de semana, enquanto o piloto da Tech3 segue se recuperando da lesão no ombro sofrida no GP da Alemanha de 2025. Porém, o caso atual é mais doloroso para ele já que, com isso, o espanhol não terá sua despedida da MotoGP.

Desde o acidente, ocorrido na classificação do Sachsenring do ano passado, Viñales disputou apenas 14 corridas de 34 realizadas, tendo como melhor resultado nestes últimos 18 meses um 11º lugar no GP da Catalunha deste ano. Com apenas 17 pontos conquistados em 2026, Viñales é o último colocado no Mundial entre os pilotos titulares, em 23º.

Pol Espargaró, piloto de testes e desenvolvimento da KTM, assumirá novamente a vaga da Tech3 em Valência, repetindo a dobradinha da semana passada em Portimão, quando precisou substituir Viñales após o espanhol abandonar a etapa depois do TL1.

"A recuperação de Viñales e a segurança de todos na pista continuam sendo as prioridades após um período complicado lidando com uma lesão no ombro sofrida em Sachsenring em 2025", explicaou a Tech3 em comunicado.

"Apesar de ter se submetido a uma cirurgia corretiva no início deste ano e de trabalhar incansavelmente para retomar sua plena forma física, a recuperação de Viñales se mostrou mais complicada do que o previsto inicialmente, o que acabou impedindo-o de participar da última etapa do campeonato de 2026", acrescenta a nota.

"Esta notícia representa um fim de temporada especialmente decepcionante, já que toda a Tech3 esperava ver Viñales de volta à ação para seu GP de casa, com o qual encerraria sua atual passagem pela MotoGP diante da torcida espanhola", explicam da KTM.

"Maverick não participará do GP de Valência. É uma verdadeira pena. Toda a Tech3 teria adorado vê-lo de volta à moto para a última prova de 2026, dando-lhe a oportunidade de disputar uma corrida de despedida com a equipe", explica Nicolas Goyon, chefe da Tech3.

“Infelizmente, as coisas não saíram conforme o previsto nesta temporada. Portanto, Pol ocupará seu lugar e pilotará nossa Tech3 na última prova da temporada esta semana. Agradecemos a ele por, mais uma vez, ter ajudado a equipe", conclui o francês.

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