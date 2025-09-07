Vitória de Álex Márquez 'adia' título de Marc em 2025: Veja tabelas da MotoGP pós-GP da Catalunha
Corrida em Montmeló teve dobradinha dos irmãos liderada pelo mais novo, com Bastianini completando o pódio com a Tech3, recém-adquirida por Gunther Steiner
Deu Márquez na MotoGP novamente! Mas, desta vez, quem venceu foi Álex Márquez, e não Marc: o irmão mais novo triunfou na corrida principal do GP da Catalunha e, com isso, diminuiu a diferença para o hexacampeão da classe rainha, de modo que o piloto da Ducati de fábrica não será hepta em Misano.
Com o resultado deste domingo, o piloto da Gresini Ducati diminuiu para 182 pontos a vantagem de Marc. Assim, o Márquez mais velho só poderá ser campeão a partir do GP do Japão, em Motegi -- e não no GP de San Marino.
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|M. MarquezDucati Team
|487
|37
|37
|12
|37
|16
|32
|25
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|A. MarquezGresini Racing
|305
|29
|29
|29
|19
|34
|9
|23
|29
|29
|9
|22
|-
|15
|4
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|F. BagnaiaDucati Team
|237
|23
|20
|32
|22
|23
|-
|4
|16
|20
|21
|16
|16
|8
|7
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|M. BezzecchiAprilia Racing Team
|197
|10
|4
|10
|8
|4
|2
|31
|10
|15
|27
|9
|26
|22
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|P. AcostaRed Bull KTM Factory Racing
|183
|4
|9
|3
|8
|9
|13
|12
|18
|8
|14
|1
|25
|20
|20
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|F. Di GiannantonioTeam VR46
|161
|6
|16
|22
|4
|15
|11
|14
|11
|21
|16
|6
|-
|2
|10
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|F. MorbidelliTeam VR46
|161
|18
|19
|18
|23
|6
|1
|13
|17
|13
|11
|-
|-
|5
|17
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|F. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP
|129
|4
|2
|10
|14
|20
|6
|3
|-
|2
|6
|20
|15
|1
|6
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|F. AldeguerGresini Racing
|127
|3
|-
|-
|17
|5
|23
|8
|17
|5
|3
|11
|5
|24
|5
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|J. ZarcoLCR Honda
|117
|9
|16
|-
|13
|5
|29
|25
|-
|-
|4
|3
|5
|5
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|B. BinderRed Bull KTM Factory Racing
|95
|10
|9
|-
|3
|10
|-
|2
|1
|7
|5
|13
|8
|14
|9
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|E. BastianiniTech 3
|84
|7
|-
|9
|5
|7
|3
|-
|4
|-
|7
|-
|7
|14
|-
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|L. MariniRepsol Honda Team
|82
|4
|6
|10
|6
|6
|5
|1
|-
|-
|-
|10
|4
|3
|17
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|R. FernandezTrackhouse Racing Team
|78
|-
|1
|4
|-
|1
|9
|4
|6
|11
|8
|7
|15
|7
|-
|5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|M. ViñalesTech 3
|72
|-
|4
|2
|2
|16
|16
|5
|3
|6
|15
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|A. OguraTrackhouse Racing Team
|69
|17
|-
|8
|4
|8
|6
|-
|-
|6
|-
|-
|2
|2
|5
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|J. MillerPramac Racing
|54
|5
|3
|11
|-
|-
|-
|10
|2
|-
|2
|13
|6
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|J. MirRepsol Honda Team
|50
|1
|9
|-
|-
|1
|1
|6
|9
|5
|-
|-
|-
|10
|4
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. RinsMovistar Yamaha MotoGP
|45
|-
|5
|5
|4
|3
|6
|3
|5
|1
|3
|6
|1
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|J. MartinAprilia Racing Team
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|-
|14
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|M. OliveiraPramac Racing
|17
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|3
|-
|-
|-
|-
|4
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|P. EspargaroTech 3
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|-
|8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|T. NakagamiLCR Honda
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|L. SavadoriAprilia Racing Team
|8
|-
|-
|1
|-
|-
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|A. FernandezMovistar Yamaha MotoGP
|6
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|S. ChantraLCR Honda
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|27
|A. EspargaroHonda HRC Test Team
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Entre construtores, a Ducati segue com larga vantagem, sendo a Aprilia a segunda colocada, à frente de KTM, Honda e Yamaha, nesta ordem. Confira a tabela do campeonato de construtores da MotoGP 2025 pós-Barcelona:
|Posição
|Chassi
|Pontos
|1
|Ducati
|541
|37
|37
|37
|37
|37
|32
|28
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Aprilia
|239
|17
|5
|11
|10
|10
|9
|31
|10
|15
|27
|16
|26
|22
|19
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|KTM
|237
|12
|10
|12
|8
|16
|18
|12
|18
|14
|17
|13
|25
|20
|20
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Honda
|186
|10
|16
|10
|13
|7
|29
|25
|9
|5
|4
|13
|6
|11
|17
|11
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Yamaha
|160
|8
|5
|15
|14
|20
|10
|12
|5
|3
|6
|20
|15
|1
|6
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Na disputa entre as equipes, quem prevalece é a Ducati oficial de fábrica, puxada pela brilhante temporada de Marc. A Gresini de Álex é a segunda colocada, à frente da VR46 Ducati. A KTM é a primeira 'não-Ducati':
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Ducati Team
|724
|60
|57
|44
|59
|39
|32
|29
|53
|57
|58
|53
|53
|45
|44
|41
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Gresini Racing
|432
|32
|29
|29
|36
|39
|32
|31
|46
|34
|12
|33
|5
|39
|9
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Team VR46
|322
|24
|35
|40
|27
|21
|12
|27
|28
|34
|27
|6
|-
|7
|27
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull KTM Factory Racing
|278
|14
|18
|3
|11
|19
|13
|14
|19
|15
|19
|14
|33
|34
|29
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Aprilia Racing Team
|234
|10
|4
|11
|8
|4
|9
|31
|10
|15
|27
|9
|35
|22
|33
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Movistar Yamaha MotoGP
|174
|4
|7
|15
|18
|23
|12
|6
|5
|3
|9
|26
|16
|1
|9
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Tech 3
|172
|7
|4
|11
|7
|23
|19
|5
|7
|6
|22
|-
|15
|14
|8
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Trackhouse Racing Team
|147
|17
|1
|12
|4
|9
|15
|4
|6
|17
|8
|7
|17
|9
|5
|16
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Repsol Honda Team
|132
|5
|15
|10
|6
|7
|6
|7
|9
|5
|-
|10
|4
|13
|21
|14
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|LCR Honda
|118
|9
|16
|-
|13
|5
|29
|25
|-
|-
|5
|3
|5
|5
|-
|3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Pramac Racing
|74
|7
|3
|14
|-
|-
|-
|10
|3
|3
|2
|13
|6
|-
|4
|9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
