Deu Márquez na MotoGP novamente! Mas, desta vez, quem venceu foi Álex Márquez, e não Marc: o irmão mais novo triunfou na corrida principal do GP da Catalunha e, com isso, diminuiu a diferença para o hexacampeão da classe rainha, de modo que o piloto da Ducati de fábrica não será hepta em Misano.

Com o resultado deste domingo, o piloto da Gresini Ducati diminuiu para 182 pontos a vantagem de Marc. Assim, o Márquez mais velho só poderá ser campeão a partir do GP do Japão, em Motegi -- e não no GP de San Marino.

Posição Piloto Pontos 1 M. Marquez Ducati Team 487 37 37 12 37 16 32 25 37 37 37 37 37 37 37 32 - - - - - - - 2 A. Marquez Gresini Racing 305 29 29 29 19 34 9 23 29 29 9 22 - 15 4 25 - - - - - - - 3 F. Bagnaia Ducati Team 237 23 20 32 22 23 - 4 16 20 21 16 16 8 7 9 - - - - - - - 4 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 197 10 4 10 8 4 2 31 10 15 27 9 26 22 19 - - - - - - - - 5 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 183 4 9 3 8 9 13 12 18 8 14 1 25 20 20 19 - - - - - - - 6 F. Di Giannantonio Team VR46 161 6 16 22 4 15 11 14 11 21 16 6 - 2 10 7 - - - - - - - 7 F. Morbidelli Team VR46 161 18 19 18 23 6 1 13 17 13 11 - - 5 17 - - - - - - - - 8 F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 129 4 2 10 14 20 6 3 - 2 6 20 15 1 6 20 - - - - - - - 9 F. Aldeguer Gresini Racing 127 3 - - 17 5 23 8 17 5 3 11 5 24 5 1 - - - - - - - 10 J. Zarco LCR Honda 117 9 16 - 13 5 29 25 - - 4 3 5 5 - 3 - - - - - - - 11 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 95 10 9 - 3 10 - 2 1 7 5 13 8 14 9 4 - - - - - - - 12 E. Bastianini Tech 3 84 7 - 9 5 7 3 - 4 - 7 - 7 14 - 21 - - - - - - - 13 L. Marini Repsol Honda Team 82 4 6 10 6 6 5 1 - - - 10 4 3 17 10 - - - - - - - 14 R. Fernandez Trackhouse Racing Team 78 - 1 4 - 1 9 4 6 11 8 7 15 7 - 5 - - - - - - - 15 M. Viñales Tech 3 72 - 4 2 2 16 16 5 3 6 15 - - - - 3 - - - - - - - 16 A. Ogura Trackhouse Racing Team 69 17 - 8 4 8 6 - - 6 - - 2 2 5 11 - - - - - - - 17 J. Miller Pramac Racing 54 5 3 11 - - - 10 2 - 2 13 6 - - 2 - - - - - - - 18 J. Mir Repsol Honda Team 50 1 9 - - 1 1 6 9 5 - - - 10 4 4 - - - - - - - 19 A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 45 - 5 5 4 3 6 3 5 1 3 6 1 - 3 - - - - - - - - 20 J. Martin Aprilia Racing Team 29 - - - - - - - - - - - 9 - 14 6 - - - - - - - 21 M. Oliveira Pramac Racing 17 2 - - - - - - 1 3 - - - - 4 7 - - - - - - - 22 P. Espargaro Tech 3 16 - - - - - - - - - - - 8 - 8 - - - - - - - - 23 T. Nakagami LCR Honda 10 - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 24 L. Savadori Aprilia Racing Team 8 - - 1 - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 25 A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 6 - - 3 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - 26 S. Chantra LCR Honda 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 27 A. Espargaro Honda HRC Test Team - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Entre construtores, a Ducati segue com larga vantagem, sendo a Aprilia a segunda colocada, à frente de KTM, Honda e Yamaha, nesta ordem. Confira a tabela do campeonato de construtores da MotoGP 2025 pós-Barcelona:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 541 37 37 37 37 37 32 28 37 37 37 37 37 37 37 37 - - - - - - - 2 Aprilia 239 17 5 11 10 10 9 31 10 15 27 16 26 22 19 11 - - - - - - - 3 KTM 237 12 10 12 8 16 18 12 18 14 17 13 25 20 20 22 - - - - - - - 4 Honda 186 10 16 10 13 7 29 25 9 5 4 13 6 11 17 11 - - - - - - - 5 Yamaha 160 8 5 15 14 20 10 12 5 3 6 20 15 1 6 20 - - - - - - -

Na disputa entre as equipes, quem prevalece é a Ducati oficial de fábrica, puxada pela brilhante temporada de Marc. A Gresini de Álex é a segunda colocada, à frente da VR46 Ducati. A KTM é a primeira 'não-Ducati':

Posição Equipes Pontos 1 Ducati Team 724 60 57 44 59 39 32 29 53 57 58 53 53 45 44 41 - - - - - - - 2 Gresini Racing 432 32 29 29 36 39 32 31 46 34 12 33 5 39 9 26 - - - - - - - 3 Team VR46 322 24 35 40 27 21 12 27 28 34 27 6 - 7 27 7 - - - - - - - 4 Red Bull KTM Factory Racing 278 14 18 3 11 19 13 14 19 15 19 14 33 34 29 23 - - - - - - - 5 Aprilia Racing Team 234 10 4 11 8 4 9 31 10 15 27 9 35 22 33 6 - - - - - - - 6 Movistar Yamaha MotoGP 174 4 7 15 18 23 12 6 5 3 9 26 16 1 9 20 - - - - - - - 7 Tech 3 172 7 4 11 7 23 19 5 7 6 22 - 15 14 8 24 - - - - - - - 8 Trackhouse Racing Team 147 17 1 12 4 9 15 4 6 17 8 7 17 9 5 16 - - - - - - - 9 Repsol Honda Team 132 5 15 10 6 7 6 7 9 5 - 10 4 13 21 14 - - - - - - - 10 LCR Honda 118 9 16 - 13 5 29 25 - - 5 3 5 5 - 3 - - - - - - - 11 Pramac Racing 74 7 3 14 - - - 10 3 3 2 13 6 - 4 9 - - - - - - -

