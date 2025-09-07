Todas as categorias

MotoGP GP da Catalunha

Vitória de Álex Márquez 'adia' título de Marc em 2025: Veja tabelas da MotoGP pós-GP da Catalunha

Corrida em Montmeló teve dobradinha dos irmãos liderada pelo mais novo, com Bastianini completando o pódio com a Tech3, recém-adquirida por Gunther Steiner

Redação Motorsport.com
Publicado:
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Deu Márquez na MotoGP novamente! Mas, desta vez, quem venceu foi Álex Márquez, e não Marc: o irmão mais novo triunfou na corrida principal do GP da Catalunha e, com isso, diminuiu a diferença para o hexacampeão da classe rainha, de modo que o piloto da Ducati de fábrica não será hepta em Misano.

Com o resultado deste domingo, o piloto da Gresini Ducati diminuiu para 182 pontos a vantagem de Marc. Assim, o Márquez mais velho só poderá ser campeão a partir do GP do Japão, em Motegi -- e não no GP de San Marino

Posição Piloto Pontos Thailand Argentina United States Qatar Spain France United Kingdom Spain Italy Netherlands Germany Czech Republic Austria Hungary Spain San Marino Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 SpainM. MarquezDucati Team 487 37 37 12 37 16 32 25 37 37 37 37 37 37 37 32 - - - - - - -
2 SpainA. MarquezGresini Racing 305 29 29 29 19 34 9 23 29 29 9 22 - 15 4 25 - - - - - - -
3 ItalyF. BagnaiaDucati Team 237 23 20 32 22 23 - 4 16 20 21 16 16 8 7 9 - - - - - - -
4 ItalyM. BezzecchiAprilia Racing Team 197 10 4 10 8 4 2 31 10 15 27 9 26 22 19 - - - - - - - -
5 SpainP. AcostaRed Bull KTM Factory Racing 183 4 9 3 8 9 13 12 18 8 14 1 25 20 20 19 - - - - - - -
6 ItalyF. Di GiannantonioTeam VR46 161 6 16 22 4 15 11 14 11 21 16 6 - 2 10 7 - - - - - - -
7 ItalyF. MorbidelliTeam VR46 161 18 19 18 23 6 1 13 17 13 11 - - 5 17 - - - - - - - -
8 FranceF. QuartararoMovistar Yamaha MotoGP 129 4 2 10 14 20 6 3 - 2 6 20 15 1 6 20 - - - - - - -
9 SpainF. AldeguerGresini Racing 127 3 - - 17 5 23 8 17 5 3 11 5 24 5 1 - - - - - - -
10 FranceJ. ZarcoLCR Honda 117 9 16 - 13 5 29 25 - - 4 3 5 5 - 3 - - - - - - -
11 South AfricaB. BinderRed Bull KTM Factory Racing 95 10 9 - 3 10 - 2 1 7 5 13 8 14 9 4 - - - - - - -
12 ItalyE. BastianiniTech 3 84 7 - 9 5 7 3 - 4 - 7 - 7 14 - 21 - - - - - - -
13 ItalyL. MariniRepsol Honda Team 82 4 6 10 6 6 5 1 - - - 10 4 3 17 10 - - - - - - -
14 SpainR. FernandezTrackhouse Racing Team 78 - 1 4 - 1 9 4 6 11 8 7 15 7 - 5 - - - - - - -
15 SpainM. ViñalesTech 3 72 - 4 2 2 16 16 5 3 6 15 - - - - 3 - - - - - - -
16 JapanA. OguraTrackhouse Racing Team 69 17 - 8 4 8 6 - - 6 - - 2 2 5 11 - - - - - - -
17 AustraliaJ. MillerPramac Racing 54 5 3 11 - - - 10 2 - 2 13 6 - - 2 - - - - - - -
18 SpainJ. MirRepsol Honda Team 50 1 9 - - 1 1 6 9 5 - - - 10 4 4 - - - - - - -
19 SpainA. RinsMovistar Yamaha MotoGP 45 - 5 5 4 3 6 3 5 1 3 6 1 - 3 - - - - - - - -
20 SpainJ. MartinAprilia Racing Team 29 - - - - - - - - - - - 9 - 14 6 - - - - - - -
21 PortugalM. OliveiraPramac Racing 17 2 - - - - - - 1 3 - - - - 4 7 - - - - - - -
22 SpainP. EspargaroTech 3 16 - - - - - - - - - - - 8 - 8 - - - - - - - -
23 JapanT. NakagamiLCR Honda 10 - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - -
24 ItalyL. SavadoriAprilia Racing Team 8 - - 1 - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - -
25 SpainA. FernandezMovistar Yamaha MotoGP 6 - - 3 - - - - 3 - - - - - - - - - - - - - -
26 ThailandS. ChantraLCR Honda 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
27 SpainA. EspargaroHonda HRC Test Team   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Entre construtores, a Ducati segue com larga vantagem, sendo a Aprilia a segunda colocada, à frente de KTM, Honda e Yamaha, nesta ordem. Confira a tabela do campeonato de construtores da MotoGP 2025 pós-Barcelona:

Posição Chassi Pontos Thailand Argentina United States Qatar Spain France United Kingdom Spain Italy Netherlands Germany Czech Republic Austria Hungary Spain San Marino Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 Ducati 541 37 37 37 37 37 32 28 37 37 37 37 37 37 37 37 - - - - - - -
2 Aprilia 239 17 5 11 10 10 9 31 10 15 27 16 26 22 19 11 - - - - - - -
3 KTM 237 12 10 12 8 16 18 12 18 14 17 13 25 20 20 22 - - - - - - -
4 Honda 186 10 16 10 13 7 29 25 9 5 4 13 6 11 17 11 - - - - - - -
5 Yamaha 160 8 5 15 14 20 10 12 5 3 6 20 15 1 6 20 - - - - - - -

Na disputa entre as equipes, quem prevalece é a Ducati oficial de fábrica, puxada pela brilhante temporada de Marc. A Gresini de Álex é a  segunda colocada, à frente da VR46 Ducati. A KTM é a primeira 'não-Ducati':

Posição Equipes Pontos Thailand Argentina United States Qatar Spain France United Kingdom Spain Italy Netherlands Germany Czech Republic Austria Hungary Spain San Marino Japan Indonesia Australia Malaysia Portugal Spain
1 ItalyDucati Team 724 60 57 44 59 39 32 29 53 57 58 53 53 45 44 41 - - - - - - -
2 ItalyGresini Racing 432 32 29 29 36 39 32 31 46 34 12 33 5 39 9 26 - - - - - - -
3 ItalyTeam VR46 322 24 35 40 27 21 12 27 28 34 27 6 - 7 27 7 - - - - - - -
4 AustriaRed Bull KTM Factory Racing 278 14 18 3 11 19 13 14 19 15 19 14 33 34 29 23 - - - - - - -
5 ItalyAprilia Racing Team 234 10 4 11 8 4 9 31 10 15 27 9 35 22 33 6 - - - - - - -
6 JapanMovistar Yamaha MotoGP 174 4 7 15 18 23 12 6 5 3 9 26 16 1 9 20 - - - - - - -
7 FranceTech 3 172 7 4 11 7 23 19 5 7 6 22 - 15 14 8 24 - - - - - - -
8 United StatesTrackhouse Racing Team 147 17 1 12 4 9 15 4 6 17 8 7 17 9 5 16 - - - - - - -
9 JapanRepsol Honda Team 132 5 15 10 6 7 6 7 9 5 - 10 4 13 21 14 - - - - - - -
10 MonacoLCR Honda 118 9 16 - 13 5 29 25 - - 5 3 5 5 - 3 - - - - - - -
11 ItalyPramac Racing 74 7 3 14 - - - 10 3 3 2 13 6 - 4 9 - - - - - - -

Redação Motorsport.com MotoGP
Stock Car: di Mauro segura Fraga e vence corrida principal em Cascavel

Stock Car: di Mauro segura Fraga e vence corrida principal em Cascavel

Stock Car
Cascavel II
Stock Car: di Mauro segura Fraga e vence corrida principal em Cascavel
Moto2: Veja tabela da temporada 2025 após a etapa de Barcelona

Moto2: Veja tabela da temporada 2025 após a etapa de Barcelona

Moto2
Catalunya
Moto2: Veja tabela da temporada 2025 após a etapa de Barcelona
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

Fórmula 1
GP da Itália
F1 - Bortoleto avalia 8ª colocação no GP da Itália: "Bons pontos"

