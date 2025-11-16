Yamaha confirma troca para motores V4 na MotoGP a partir de 2026

A Yamaha confirmou que, a partir da temporada 2026 da MotoGP, passará a adotar o motor V4 em todas as suas motos, deixando de lado o histórico programa da unidade quatro em linha.

Ao longo de 2025, a Yamaha vinha desenvolvendo paralelamente dois programas de motores: o atual quatro em linha, e o novo protótipo V4, que a colocaria em linha com as outras quatro montadoras do grid.

Depois de vários meses de testes a portas fechadas, a Yamaha apresentou a nova moto ao público pela primeira vez em Misano, em setembro, com o piloto de testes Augusto Fernández participando do GP de San Marino como wild card. Ele voltou à ação com a M1 V4 na Malásia e também disputou a final do GP de Valência neste fim de semana com um chassi atualizado.

Embora o relato inicial sobre a moto tenha sido misto, com Fabio Quartararo particularmente incrédulo por sua velocidade e potencial, a Yamaha agora confirmou que fará a mudança para a V4 em 2026. Em um comunicado divulgado no domingo, a fabricante japonesa revelou que Valência marcará a última vez em que ela usará um motor com um layout tradicional em linha.

Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"A Yamaha Motor Co., Ltd. confirma que as máquinas YZR-M1 serão equipadas com o motor V4 a partir da temporada de 2026 da MotoGP", disse o informe. "Essa decisão se alinha com as intenções anteriores da Yamaha de fazer a transição, destacando a continuidade e a transparência da estratégia de desenvolvimento de motores da Yamaha".

A Yamaha disse que a mudança para um motor V4 "deve proporcionar melhor aceleração, melhor manuseio na frenagem e maior adaptabilidade aos mais recentes requisitos de pneus e aerodinâmica".

A equipe também confirmou que todos os quatro pilotos para 2026, incluindo o novo contratado da Pramac e tricampeão do WSBK, Toprak Razgatlioglu, pilotarão a M1 com motoe V4 no teste de terça-feira em Valência. A formação para 2026 inclui os pilotos da equipe oficial Quartararo e Álex Rins, além da dupla da Pramac, Razgatlioglu e Jack Miller.

Para acomodar o motor V4, a Yamaha teve que reformular completamente a M1, que venceu um campeonato pela última vez em 2021 com Quartararo. O novo V4 de 1000 cc da marca japonesa só correrá na MotoGP por uma temporada, com os regulamentos de 2027 estipulando uma mudança para unidades de 850 cc de menor potência.

DIOGO MOREIRA FALA AO PÓDIO CAST após QUASE TÍTULO em Portugal! MARTÍN VOLTA pós-SHOW de BEZZECCHI?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!