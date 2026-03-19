Yamaha Racing Brasil surpreende jovens da R-SERIES com pilotos da MotoGP

A Yamaha Racing Brasil reuniu os jovens pilotos da R-SERIES para um dia de treino em pista no Circuito Panamericano, no interior de São Paulo, na última terça-feira (17/03). Mas o que era para ser mais um treino se transformou em um momento especial, gerando muito entusiasmo para os jovens presentes.

Durante o período da manhã, a atividade de pista ocorreu normalmente para os jovens que disputarão a temporada 2026 dos campeonatos Yamaha R15 BLU CRU América Latina e Yamalube R3 BLU CRU América Latina, com muita adrenalina e aprendizado.

Sem levantar suspeitas, todos os jovens que participaram dos treinos pela manhã foram reunidos em um auditório para uma “palestra”. Neste momento, a surpresa foi revelada: um encontro incrível com Paolo Pavesio, Diretor Geral da Yamaha Motor Racing e Monster Energy Yamaha MotoGP, e os pilotos da MotoGP Fabio Quartararo e Alex Rins, do time de fábrica e Jack Miller e Toprak Razgatlıoğlu, da Pramac. Izan Guevara e Alberto Ferrandez, da equipe da Yamaha na Moto2, também estavam presentes.

O momento emocionante ficou marcado por sessão de fotos, autógrafos e interação entre os jovens talentos da motovelocidade brasileira e os pilotos que disputam o Mundial de MotoGP pela Yamaha em 2026.

"Foi um dia inesquecível, com toda certeza, para a minha vida. Fiz o que eu mais queria: andei bastante de moto com os meus amigos, treinei muito ultrapassagens, e depois conheci os seis pilotos das equipes Yamaha na MotoGP! Foi uma surpresa muito inesperada conhecer os pilotos que são referência mundial na motovelocidade. É muito legal a Yamaha Racing Brasil possibilitar esse contato entre os pilotos que estão começando no esporte e os pilotos que disputam a MotoGP, que são nossa inspiração. Hoje foi possível conversar e tirar foto com eles, isso para mim foi sensacional", afirmou Murilo Miwa Bastos, piloto da Yamaha R15 BLU CRU América Latina.

"Aqui no Circuito Panamericano, uma pista nova para mim, achei muito interessante. No final do dia tivemos uma surpresa muito legal, com a presença dos pilotos da MotoGP. Conseguimos fazer perguntas para eles, foi um dia inesquecível, bastante emocionante e muito divertido. Quero agradecer muito à Yamaha Racing Brasil por proporcionar essa experiência, foi um dia que vai ficar na memória para sempre", disse Enzo Ximenes, campeão da categoria Yamaha R15 BLU CRU América Latina 2025 que vai acelerar no grid do Yamalube R3 BLU CRU América Latina 2026.

"Hoje tivemos um treino aqui no Circuito Panamericano e nos deparamos com a surpresa dos pilotos e dos chefes de equipe da MotoGP. Foi um dia sensacional para mim, realmente muito incrível poder vê-los, fiquei muito feliz com essa oportunidade que a Yamaha Racing Brasil nos proporcionou", disse Leonardo Marques, campeão da categoria Yamalube R3 BLU CRU América Latina 2025 que fará sua estreia em pistas internacionais em 2026 no Mundial Yamaha R3 BLU CRU.

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