Johann Zarco não será submetido a uma cirurgia para tratar uma lesão no joelho esquerdo e, após uma resposta positiva à reabilitação, deve retornar às corridas de MotoGP em setembro, confirmou a equipe em um comunicado.

O piloto da LCR Honda teria consultado o Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, em Lyon, no dia 1º de julho, para avaliar o estado atual do joelho. Ele continua seu processo de recuperação e espera voltar às pistas em setembro.

“Após a queda em Barcelona, as primeiras ressonâncias magnéticas foram realizadas enquanto o joelho ainda estava muito inchado, o que dificultou a avaliação precisa da gravidade da lesão”, explicou a equipe.

“À medida que o inchaço diminuiu, os exames subsequentes forneceram um quadro mais claro e um prognóstico mais positivo do que o esperado, e as lesões inicialmente suspeitas não foram mais confirmadas".

"O ligamento colateral medial (LCM) está se recuperando bem, enquanto o ligamento cruzado posterior (LCP), que inicialmente se acreditava estar rompido, também apresenta sinais encorajadores de recuperação. O ligamento cruzado anterior (LCA) continua rompido".

Nas últimas semanas, o francês esperava que uma queimadura cicatrizasse antes de se submeter à cirurgia. Enquanto isso, ele continuou treinando e apresentou progresso constante, “o que tornou o tratamento não cirúrgico uma opção viável”, acrescentou o time.

“Seguindo as recomendações da equipe médica, e considerando que os médicos estão impressionados com o progresso de Johann, o piloto não será submetido à cirurgia e continuará com um programa de reabilitação focado na recuperação e no fortalecimento. Após novas avaliações médicas, o objetivo é que Zarco retorne às pistas em setembro".

Johann Zarco, Equipe LCR Honda Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Acidente em Barcelona

O GP da Catalunha, realizado em 17 de maio em Barcelona, terminou com duas bandeiras vermelhas, três largadas e vários acidentes de gravidade variada, com o piloto francês entre os afetados.

Após uma primeira bandeira vermelha, a corrida foi reiniciada com largada parada. Tal segunda largada terminou na primeira curva, quando Luca Marini e Pecco Bagnaia se envolveram em uma queda junto com Zarco. A perna esquerda do francês ficou presa na roda traseira da Ducati de Bagnaia, causando a ruptura de vários ligamentos do joelho.

De acordo com o primeiro laudo médico divulgado pela equipe em 18 de maio, Zarco sofreu “lesões nos ligamentos cruzados anterior e posterior, bem como no menisco medial. Além disso, uma pequena ruptura da fíbula na região do tornozelo”, sendo que esta última lesão já havia cicatrizado.

Dois dias após o acidente, o piloto francês foi ao consultório do especialista francês em joelho, Dr. Bertrand Sonnery-Cottet, em Lyon, onde o cirurgião ortopedista determinou que “após um exame minucioso, estima-se que ele deva esperar algumas semanas antes de se submeter à cirurgia para tratar os danos nos ligamentos, o que dará tempo para que o trauma inicial e outras lesões no joelho se recuperem antes da operação”, informou novamente a equipe.

Quando chegou a hora, Zarco não pôde ser operado após sofrer um ferimento na região do joelho que, em caso de cirurgia, o colocaria em risco de uma infecção grave, conforme o próprio piloto explicou em suas redes sociais em 1º de junho.

Embora não haja uma data definida para o retorno de Zarco, a LCR confirmou na quarta-feira (01) que o britânico Cal Crutchlow disputará o GP da Alemanha na próxima semana, a última corrida antes da pausa de meio de temporada.

Crutchlow substituiu Zarco desde sua lesão, disputando os GPs da Itália, Hungria, República Tcheca e Holanda, antes da corrida da próxima semana em Sachsenring e, muito provavelmente, continuará substituindo-o até seu retorno.

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!