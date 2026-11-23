Vice-líder da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande busca mais um título da categoria neste final de semana no Autódromo Nelson Piquet, em Brasília (DF). O piloto da AMattheis Vogel está apenas um ponto atrás de Arthur Gama (294 x 293 pontos) na disputa direta pelo troféu de campeão da temporada 2026.

“Estamos confiantes em fazer uma grande final. Nós sabemos que tudo pode ser decidido nos mínimos detalhes, mas demonstramos um grande ritmo em Chapecó (SC), na última etapa, cravando a pole e vencendo duas vezes, então vamos bastante animados para essa decisão”, disse Casagrande.

Casagrande soma 17 vitórias, 7 poles e 24 pódios em sua trajetória na NASCAR Brasil. Além do título overall conquistado em 2024, o piloto paranaense também ostenta o tricampeonato da Special Edition. O piloto destaca o desafio de encarar as cinco curvas do anel externo de Brasília, traçado com 2.919 metros de extensão.

“É mais um traçado inédito para nós nessa temporada e a NASCAR Brasil tem proporcionado sempre grandes disputas nas pistas. Tenho certeza de que será uma grande final e vamos trabalhar para que possamos sair de lá com o título”, completou Casagrande.

O primeiro treino livre da NASCAR Brasil em Brasília será disputado nesta sexta-feira a partir de 16h40. As atividades seguem no sábado com o segundo treino as 10h20 e a classificação está programada para 14h no mesmo dia, com duas voltas lançadas para cada carro. O domingo prevê a disputa de três corridas: 9h, 14h05 e 14h30, respectivamente.

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