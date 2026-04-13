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NASCAR Brasil Santa Cruz do Sul

Alfredinho Ibiapina inicia temporada da NASCAR Brasil com vitória e forte atuação na Challenge

Piloto transforma adversidades em resultado de destaque na abertura do campeonato

Publicado:
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Pódio 2 - Alfredinho Ibiapina

Foto de: Rodrigo Guimarães

A temporada 2026 da NASCAR Brasil Series começou com intensidade máxima neste domingo (12), no Autódromo de Santa Cruz do Sul. Em uma etapa marcada por disputas intensas, com os carros andando muito próximos e ultrapassagens no limite, a nova era RiSE26 deu sinais claros de que será uma das mais competitivas dos últimos anos.

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Na classe Challenge, o fim de semana teve roteiro digno de cinema e um protagonista bem definido: Alfredinho Ibiapina. Após um incidente ainda na primeira volta da corrida 1, o piloto da Full Time Sports despencou para o fim do grid. O que parecia um resultado comprometido se transformou em uma das maiores recuperações da história da categoria. Beneficiado pelo Lucky Dog e com ritmo consistente, Alfredinho escalou o pelotão para conquistar uma vitória improvável.

“O nosso ritmo estava super bom, pena que aconteceu o incidente, porque tínhamos carro para brigar por uma posição mais à frente na geral. Mas tivemos uma recuperação surreal e estou muito feliz com o resultado e com o trabalho da equipe”, destacou.

Na corrida 2, novamente marcada por incidentes e intervenções do safety car, o piloto voltou a demonstrar competitividade e cruzou a linha de chegada na primeira colocação na challenge. O resultado oficial da prova, no entanto, encontra-se sob análise após decisão esportiva, com recurso protocolado pela equipe.

“Foi um fim de semana muito positivo, mostramos um carro competitivo nas duas corridas. A equipe fez um trabalho incrível e saio daqui muito confiante para a sequência do campeonato”, completou.

Com o desempenho consistente, Ibiapina  mostra força já na primeira etapa da nova fase da categoria. A próxima disputa da NASCAR Brasil Series acontece no dia 03 de maio, no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel.

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