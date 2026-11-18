O All-Star 2026 da Virtual Challenge, liga brasileira de automobilismo virtual, passa a integrar oficialmente o calendário de eventos da NASCAR Brasil. A prova será realizada no dia 7 de dezembro, no Daytona International Speedway, por meio do simulador iRacing, com grid de até 60 carros e transmissão ao vivo a partir das 20h30.

A iniciativa também terá um importante propósito social: toda a arrecadação com as inscrições será destinada a uma instituição beneficente.

A parceria aproxima ainda mais o automobilismo real do universo dos eSports e amplia a presença da NASCAR Brasil entre os apaixonados pela modalidade. Desde 2020, a Virtual Challenge acompanha o calendário da NASCAR Cup Series no iRacing, reproduzindo as pistas da principal categoria norte-americana. Pilotos da NASCAR Brasil também utilizam o simulador em suas atividades, e o All-Star será uma oportunidade para reunir essas duas comunidades em uma mesma competição, agora com o reconhecimento oficial da categoria brasileira.

Para Thiago Marques, diretor de Marketing da NASCAR Brasil, a iniciativa representa uma oportunidade de ampliar o alcance da marca e fortalecer a conexão com diferentes públicos.

"A NASCAR sempre teve uma forte ligação com os fãs e com a comunidade que acompanha o automobilismo. O ambiente virtual abre novas possibilidades de interação, participação e desenvolvimento de novos talentos. Estar ao lado da Virtual Challenge em um evento como o All-Star, realizado em um palco tão emblemático como Daytona e ainda com uma finalidade beneficente, é uma maneira de aproximar ainda mais as pessoas da NASCAR Brasil", destaca Gustavo Carvalho.

As inscrições custam R$20 e são realizadas por meio do VC Paddock, plataforma oficial da liga, em paddock.vcesports.com.br. Até esta quarta-feira (18), 46 das 60 vagas disponíveis já estavam preenchidas.

"O All-Star é a festa de fim de ano da nossa comunidade. Correr em Daytona com o selo da NASCAR Brasil e, principalmente, por uma boa causa, é o jeito certo de fechar 2026. Estamos muito felizes com essa parceria e com a possibilidade de reunir pilotos de diferentes origens em uma competição especial", afirma Rodrigo Munhoz, cofundador da Virtual Challenge.

O All-Star é a prova que encerra a temporada da Virtual Challenge e tem como inspiração a tradicional corrida das estrelas da NASCAR. Em 2026, o evento será realizado pela primeira vez em Daytona, um dos circuitos mais emblemáticos do automobilismo mundial. Outra novidade é a abertura do grid a qualquer piloto inscrito no iRacing, inclusive aqueles que ainda não participaram dos campeonatos organizados pela liga.

Como vai funcionar

O iRacing permite a participação de até 60 carros simultaneamente na pista. Para definir os classificados, o grid será dividido em duas baterias seletivas, cada uma com 30 participantes. Na sequência, haverá uma repescagem, que completará a seleção dos competidores para a grande final, prevista para reunir 40 carros em 80 voltas.

A programação completa terá duração estimada entre duas e três horas, com disputas que prometem movimentar a noite de automobilismo virtual.

Renda destinada à caridade

O caráter beneficente é um dos destaques do All-Star 2026. Nenhum valor arrecadado com as inscrições ficará com a organização. Com as 60 vagas preenchidas, serão destinados R$1.200,00 à instituição beneficiada. O Instituto I.G.U.A.I.S é dedicado a projetos de inclusão de pessoas autistas neurodivergentes na sociedade e tem parceria com a NASCAR Brasil nos autódromos brasileiros.

Além disso, durante a transmissão ao vivo, um QR Code ficará disponível na tela para que o público também possa contribuir com doações espontâneas.

All-Star 2026 da Virtual Challenge – evento oficial da NASCAR Brasil

7 de dezembro de 2026, a partir das 20h30 (horário de Brasília)

Daytona International Speedway, no simulador iRacing

Transmissão ao vivo: Youtube Virtual Challenge e NASCAR Brasil

Inscrições: R$ 20, pelo site paddock.vcesports.com.br

Ação beneficente: 100% da renda das inscrições será doada ao Instituto I.G.U.A.I.S

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!