All-Star da Virtual Challenge se torna evento oficial da NASCAR Brasil e reúne 60 carros em Daytona
Prova de automobilismo virtual será disputada em 7 de dezembro, no iRacing, com transmissão ao vivo a partir das 20h30; 100% da renda das inscrições será destinada à caridade
O All-Star 2026 da Virtual Challenge, liga brasileira de automobilismo virtual, passa a integrar oficialmente o calendário de eventos da NASCAR Brasil. A prova será realizada no dia 7 de dezembro, no Daytona International Speedway, por meio do simulador iRacing, com grid de até 60 carros e transmissão ao vivo a partir das 20h30.
A iniciativa também terá um importante propósito social: toda a arrecadação com as inscrições será destinada a uma instituição beneficente.
A parceria aproxima ainda mais o automobilismo real do universo dos eSports e amplia a presença da NASCAR Brasil entre os apaixonados pela modalidade. Desde 2020, a Virtual Challenge acompanha o calendário da NASCAR Cup Series no iRacing, reproduzindo as pistas da principal categoria norte-americana. Pilotos da NASCAR Brasil também utilizam o simulador em suas atividades, e o All-Star será uma oportunidade para reunir essas duas comunidades em uma mesma competição, agora com o reconhecimento oficial da categoria brasileira.
Para Thiago Marques, diretor de Marketing da NASCAR Brasil, a iniciativa representa uma oportunidade de ampliar o alcance da marca e fortalecer a conexão com diferentes públicos.
"A NASCAR sempre teve uma forte ligação com os fãs e com a comunidade que acompanha o automobilismo. O ambiente virtual abre novas possibilidades de interação, participação e desenvolvimento de novos talentos. Estar ao lado da Virtual Challenge em um evento como o All-Star, realizado em um palco tão emblemático como Daytona e ainda com uma finalidade beneficente, é uma maneira de aproximar ainda mais as pessoas da NASCAR Brasil", destaca Gustavo Carvalho.
As inscrições custam R$20 e são realizadas por meio do VC Paddock, plataforma oficial da liga, em paddock.vcesports.com.br. Até esta quarta-feira (18), 46 das 60 vagas disponíveis já estavam preenchidas.
"O All-Star é a festa de fim de ano da nossa comunidade. Correr em Daytona com o selo da NASCAR Brasil e, principalmente, por uma boa causa, é o jeito certo de fechar 2026. Estamos muito felizes com essa parceria e com a possibilidade de reunir pilotos de diferentes origens em uma competição especial", afirma Rodrigo Munhoz, cofundador da Virtual Challenge.
O All-Star é a prova que encerra a temporada da Virtual Challenge e tem como inspiração a tradicional corrida das estrelas da NASCAR. Em 2026, o evento será realizado pela primeira vez em Daytona, um dos circuitos mais emblemáticos do automobilismo mundial. Outra novidade é a abertura do grid a qualquer piloto inscrito no iRacing, inclusive aqueles que ainda não participaram dos campeonatos organizados pela liga.
Como vai funcionar
O iRacing permite a participação de até 60 carros simultaneamente na pista. Para definir os classificados, o grid será dividido em duas baterias seletivas, cada uma com 30 participantes. Na sequência, haverá uma repescagem, que completará a seleção dos competidores para a grande final, prevista para reunir 40 carros em 80 voltas.
A programação completa terá duração estimada entre duas e três horas, com disputas que prometem movimentar a noite de automobilismo virtual.
Renda destinada à caridade
O caráter beneficente é um dos destaques do All-Star 2026. Nenhum valor arrecadado com as inscrições ficará com a organização. Com as 60 vagas preenchidas, serão destinados R$1.200,00 à instituição beneficiada. O Instituto I.G.U.A.I.S é dedicado a projetos de inclusão de pessoas autistas neurodivergentes na sociedade e tem parceria com a NASCAR Brasil nos autódromos brasileiros.
Além disso, durante a transmissão ao vivo, um QR Code ficará disponível na tela para que o público também possa contribuir com doações espontâneas.
All-Star 2026 da Virtual Challenge – evento oficial da NASCAR Brasil
7 de dezembro de 2026, a partir das 20h30 (horário de Brasília)
Daytona International Speedway, no simulador iRacing
Transmissão ao vivo: Youtube Virtual Challenge e NASCAR Brasil
Inscrições: R$ 20, pelo site paddock.vcesports.com.br
Ação beneficente: 100% da renda das inscrições será doada ao Instituto I.G.U.A.I.S
MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Hamilton e Leclerc abrem o jogo sobre reunião decisiva da Ferrari em Interlagos
F1 - Hamilton descarta pressa para discutir futuro na Ferrari após 2027: "Nem pensei nisso"
Rafa Câmara admite dilema entre título da F2 e preparação para 2027 na F1
F1 - Alonso descarta seguir até volta dos V8 e lamenta: "16 anos perdidos"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.