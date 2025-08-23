Todas as categorias

NASCAR Brasil Velocitta I

“Apaixonado” pela NASCAR Brasil, Barrichello se diz lisonjeado em brigar por título aos 53 anos

Piloto da Full Time chega ao Velocitta liderando a tabela de classificação, em ano de estreia na categoria

Erick Gabriel
Erick Gabriel
Publicado:
Rubens Barrichello

Foto de: Clayton Medeiros

A NASCAR Brasil Series chega ao Velocitta neste fim de semana em clima de decisão. O Campeonato Brasileiro será definido e grandes nomes disputam o título do certame que contou com seis rodadas. Vale lembrar que os próximos três encontros farão parte do torneio Special Edition.

Leia também:

Rubens Barrichello é o atual líder, com 135 pontos, um a mais que Galid Osman. Thiago Camilo é o terceiro, com 126, à frente de Vitor Genz, com 120.

Esta é a temporada de estreia de Rubinho, que contou com algumas adaptações que contribuíram para este sucesso, com o ponto alto na etapa de Interlagos, quando conquistou dois triunfos.

“O carro foi de fácil adaptação” disse Barrichello com exclusividade ao Motorsport.com. “Você se senta no meio, ele tem algo muito parecido com o kart, de rápida mudança de direção. É um carro meio ‘traseirinho’, que eu me adaptei muito rapidamente, realmente.”

“Mas a adaptação foi mais lenta em relação às corridas, porque é um carro que dá muito vácuo, então você tem que saber se ajudar, para que você acabe estando no local e no momento certo, no momento X da corrida.”

“Mas é uma categoria que eu me apaixonei, é um carrinho que eu sou apaixonado em guiar, então, lisonjado, aos 53 anos de idade, chegando pra mais uma disputa de título”, completou o ‘novato’.

Erick Gabriel NASCAR Brasil
