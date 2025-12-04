Todas as categorias

NASCAR Brasil Interlagos II

Após pódio na etapa anterior, Valdeno Brito disputa título da Special Edition da NASCAR Brasil em Interlagos

Piloto da R.Mattheis vem de um terceiro lugar no Velocitta e segue vivo na briga pelo campeonato que conta os pontos das últimas três etapas do ano

Redação Motorsport.com
Publicado:
Valdeno Brito

Foto de: Luciano Santos

A NASCAR Brasil encerra a temporada de 2025 neste final de semana, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Piloto que defende a equipe R.Mattheis, Valdeno Brito parte para a rodada tripla com chances de título na Special Edition, que engloba as últimas três etapas do ano. O paraibano chega empolgado após o pódio e o desempenho demonstrado nas corridas da última etapa, disputada no autódromo Velocitta, em novembro.

Leia também:

Na etapa realizada em Mogi Guaçu (SP), Valdeno começou o final de semana de forma desafiadora, mas teve um domingo dos mais fortes: foi o quinto colocado na disputa que abriu o final de semana e completou com o terceiro lugar a última prova da etapa, garantindo um lugar no pódio. Na ocasião, Valdeno fez 25 ultrapassagens considerando as duas disputas. Assim, o piloto parte para Interlagos confiante em bons resultados para lutar pelo título da Special Edition.

“Nós estamos vindo de um final de semana que terminou de forma muito positiva no Velocitta e que nos manteve com chances de título. Vamos buscar um bom acerto para buscar bons resultados nas duas corridas classificatórias do final de semana para ter uma boa posição de largada na prova que fecha a temporada. Entramos nessa final da Special Edition com boas possibilidades”, disse Valdeno Brito.

A fórmula de disputa da etapa que fecha a Special Edition possui peculiaridades. Após a tomada de tempos, os dez mais rápidos escolhem a posição em que querem largar na primeira corrida classificatória, que terá 23 minutos de duração, com esse grid sendo invertido na segunda disputa, também de 23 minutos. A soma dos pontos destas duas corridas define o grid da última disputa, que terá 25 minutos. São 61 pontos que estão em jogo.

As atividades da NASCAR Brasil começam nesta sexta-feira em Interlagos. O sábado prevê a classificação ao meio-dia e a realização da primeira corrida às 15h30.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

