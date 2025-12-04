Todas as categorias

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo
NASCAR Brasil Interlagos II

Após pole e vitória no Velocitta, Tito Giaffone disputa título da NASCAR Brasil Special Edition em Interlagos

Estreante no campeonato em 2025, Tito ocupa a terceira colocação na categoria Challenge

Redação Motorsport.com
Publicado:
Tito Giaffone

Foto de: Clayton Medeiros

Terceiro colocado na classe Challenge do Special Edition da NASCAR Brasil, Tito Giaffone chega embalado para a decisão do campeonato no Autódromo de Interlagos neste final de semana. O piloto da equipe Full Time vem de pole e vitória conquistadas na primeira corrida da etapa passada, realizada no Autódromo Velocitta, e chega na final do campeonato com chances de título.

Leia também:

“A vitória na nossa categoria no Velocitta foi muito marcante, ainda mais depois de ter conquistado a pole position no geral. Mostra o quanto nós evoluímos durante o ano e o quanto ter participado das atividades nos Estados Unidos foram importantes para minha carreira” diz Tito.

Jovem revelação da NASCAR Brasil em 2025, Tito foi um dos finalistas do Drive Development e participou do programa realizado nos Estados Unidos com testes em circuito oval, atividades de mídia, visita ao centro de tecnologia e desenvolvimento da NASCAR, além de acompanhar a etapa de Talladega in loco. Após voltar ao Brasil e conquistar a vitória no Velocitta, Tito soma 68 pontos e está 18 atrás do líder na disputa pelo Special Edition.

“Sabemos que será uma grande final em Interlagos e que no automobilismo tudo pode acontecer, então vou trabalhar para fazer o meu melhor. Chegar na última etapa brigando pelo título da Special Edition com certeza já é muito especial para o meu primeiro ano nos carros de turismo e vamos fazer o nosso máximo nas corridas”, explica Tito.

As atividades da NASCAR Brasil começam nesta sexta-feira em Interlagos. O sábado prevê a classificação ao meio-dia e a realização da primeira corrida às 15h30. A segunda prova será no domingo a partir de 16h10.

